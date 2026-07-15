Pelea en Bar Termina en Detonaciones de Arma de Fuego en Veracruz; Esto se Sabe al Momento

En Coatzacoalcos, durante la noche del martes 14 de julio se registraron una serie de detonaciones de arma de fuego registradas en las inmediaciones de un conocido bar el cual se ubica en la zona centro de la ciudad lo que provocó una intensa movilización policíaca.

El lugar donde ocurrió este suceso está ubicado sobre la avenida Revolución, entre las calles Pedro Moreno y Abasolo. Según las primeras versiones se señaló que dos hombres que viajaban en vehículos realizaron disparos al aire.

Tras el reporte a las línea de emergencias 911, corporaciones policiacas se movilizaron de forma inmediata acudiendo al lugar para tomar conocimiento de los hechos e implementar un operativo en este sector de la ciudad de Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana.

Centro nocturno aclara como sucedió este hecho violento

Minutos después de lo ocurrido a través de su red social el bar emitió un comunicado en el que aseguró que el incidente derivó de un altercado entre dos personas que se encontraban en el establecimiento.

Según la versión del centro nocturno, uno de los involucrados salió del lugar tras la discusión, tomó un arma de fuego que presuntamente portaba al interior de su vehículo y, antes de retirarse, realizó varios disparos al aire.

Asimismo, la empresa mediante un publicación mediante su cuenta oficial de redes sociales, aclaró que ninguna persona resultó lesionada derivado de este suceso, donde reconoció que sucedió al salir del establecimiento, enfatizaron y rechazaron que la agresión estuviera dirigida contra el establecimiento.

Además se dio a conocer que las autoridades ministeriales se encuentran realizando las investigaciones para determinar como ocurrieron los hechos, para intentar esclarecer los hechos y dar con las personas involucradas.