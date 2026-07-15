Pelea en Bar Termina en Detonaciones de Arma de Fuego en Veracruz; Esto se Sabe al Momento

Dos personas que protagonizaron una riña al interior de un bar ubicado en el centro de la ciudad de Coatzacoalcos. Terminó con detonaciones de arma de fuego al salir del centro nocturno.

Hombres discuten en bar de la zona centro de Coatzacoalcos y terminan con disparos al aire.Hombres discuten en bar de la zona centro de Coatzacoalcos y terminan con disparos al aire. Foto: N`

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¡Tensión en Coatzacoalcos! Riña en bar termina con disparos al aire. La policía ya investiga. ¿Qué pasó realmente? Descúbrelo aquí.

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