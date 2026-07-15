Joven Limpia Parabrisas Resultó Lesionado con Arma Blanca por un Automovilista en Hermosillo

Por limpiar el parabrisas un joven resultó lesionado al ser agredido con un arma blanca por el automovilista en la colonia San Luis de Hermosillo, Sonora.

Joven Limpia Parabrisas Resultó Lesionado con Arma Blanca por un Automovilista en HermosilloJoven Limpia Parabrisas Resultó Lesionado con Arma Blanca por un Automovilista en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Un automovilista ataca a un joven limpiaparabrisas en Hermosillo. El agresor fue detenido y el adolescente está recibiendo atención médica. Infórmate más.

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