Joven Limpia Parabrisas Resultó Lesionado con Arma Blanca por un Automovilista en Hermosillo

Por limpiar el parabrisas, un adolescente resultó lesionado al ser agredido con un arma punzocortante por un automovilista, quien minutos después fue detenido por la Policía Municipal con apoyo del grupo EscuaDrones.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:20 horas del martes, en el cruce del bulevar Enrique Mazón López y Periférico Oriente, en la colonia San Luis, donde Humberto Gabriel "N", de 47 años, descendió de su vehículo portando media cuchilla de tijera y lesionó al joven de 17 años en la ingle del lado izquierdo.



El adolescente fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica debido a la herida, por paramédicos de la Cruz Roja, quienes también le brindaron los primeros auxilios.

El sujeto que lesionó al joven fue detenido momentos después

Tras el reporte, los agentes ubicaron al presunto agresor en el cruce de los bulevares De los Ganaderos y Paseo del Lago, en la colonia Los Encinos.



Durante la inspección del pick up Chevrolet S10 color azul marino en el que viajaba, localizaron el arma blanca de aproximadamente 20 centímetros, por lo que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.