Hombre Resulta Lesionado a Balazos tras Presuntamente Sufrir un Intento de Asalto en Hermosillo

Un presunto intento de asalto es la principal línea de investigación sobre el ataque armado que dejó lesionado a un hombre de 26 años la noche del lunes, en la colonia Las Pilas, en las inmediaciones del Cerro de la Campana en Hermosillo, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado.



De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima declaró que fue interceptada por un sujeto que intentó despojarla de sus pertenencias y, durante el hecho, le disparó y le provocó una lesión en la pantorrilla.

El hombre lesionado acudió por su propia cuenta a instalaciones de la Fiscalía

Tras la agresión, el hombre se trasladó por sus propios medios a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ubicadas en el sector Centro de la ciudad, donde solicitó auxilio y recibió atención médica inicial.



Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada.



La Agencia Ministerial de Investigación Criminal mantiene abierta una carpeta de investigación para identificar al probable responsable, confirmar el móvil del ataque y establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.