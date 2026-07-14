Hombre Resulta Lesionado a Balazos tras Presuntamente Sufrir un Intento de Asalto en Hermosillo

Luego de que presuntamente intentaron asaltarlo, un hombre resultó lesionado a balazos la noche del lunes en la colonia Las Pilas, en inmediaciones del Cerro de la Campana en Hermosillo.

Hombre Resulta Lesionado a Balazos tras Presuntamente Sufrir un Intento de Asalto en HermosilloFoto: Archivo N+

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Intento de asalto en Hermosillo deja a un hombre herido de bala. La Fiscalía investiga el ataque ocurrido en Las Pilas. Más detalles sobre el caso.

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