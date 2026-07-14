Asesinan a un Hombre Dentro de un Automóvil en la Colonia Satélite, en SLP

Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de un automóvil en la colonia Satélite, en la capital potosina. La Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar el móvil de la agresión.

¿Qué se sabe sobre el homicidio ocurrido en la colonia Satélite?

Los hechos se registraron sobre la calle Costa Rica, donde la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras el ataque, la zona fue acordonada para permitir que personal de Servicios Periciales y de la Policía de Investigación llevara a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de los indicios correspondientes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, informó que la corporación recabó información en el lugar de los hechos y la puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, institución que será la encargada de definir las líneas de investigación y establecer el móvil del homicidio.

El funcionario destacó que existe coordinación permanente entre las corporaciones de seguridad y la Policía de Investigación para atender este tipo de casos y ofrecer una respuesta oportuna a la ciudadanía.

Asimismo, señaló que, aunque los delitos de alto impacto han mostrado una disminución en la zona metropolitana, es necesario mantener el trabajo conjunto entre las autoridades para preservar esa tendencia y esclarecer este hecho.