Asesinan a un Hombre Dentro de un Automóvil en la Colonia Satélite, en SLP

Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de un automóvil en la colonia Satélite, en la capital potosina

Ataque Armado en la Colonia Satélite Deja un Hombre MuertoFoto: N+

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Un hombre fue asesinado a balazos en su auto en la colonia Satélite, SLP. La zona fue acordonada y la investigación está en curso. Conoce los detalles.

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