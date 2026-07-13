Muere Ahogado Turista de Querétaro en el Paraje Media Luna de San Luis Potosí; Esto Sabemos

Un hombre de 54 años, originario de Querétaro, falleció tras sufrir un incidente mientras realizaba actividades acuáticas en el paraje Media Luna, en Ríoverde, San Luis Potosí.

Turista de Querétaro Fallece Durante Actividad Acuática en Media LunaFoto: N+

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Un hombre de 54 años fallece en el paraje Media Luna, San Luis Potosí. La falta de chaleco salvavidas y el alcohol fueron factores. Infórmate sobre las medidas de seguridad necesarias.

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