Muere Ahogado Turista de Querétaro en el Paraje Media Luna de San Luis Potosí; Esto Sabemos

Un turista originario de Querétaro perdió la vida mientras realizaba actividades acuáticas en el paraje Media Luna, ubicado en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

¿Qué ocurrió durante el incidente en el paraje turístico?

De acuerdo con la dependencia, la víctima era un hombre de 54 años que fue auxiliado por personal del sitio y trasladado en una ambulancia particular a un hospital del programa IMSS-Bienestar; sin embargo, falleció mientras recibía atención médica.

La directora de Protección Civil del Estado, Nadia Vázquez Limón, indicó que al momento del rescate el hombre no portaba chaleco salvavidas y presentaba aliento alcohólico, condiciones que fueron reportadas por el personal que participó en la atención de la emergencia.

La funcionaria señaló que este es el primer fallecimiento registrado en un paraje turístico desde el inicio de la actual temporada vacacional, por lo que hizo un llamado a la población a disfrutar de estos espacios de manera responsable.

Finalmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil reiteró la importancia de respetar las medidas de seguridad en los centros turísticos, utilizar chaleco salvavidas cuando la actividad lo requiera y evitar ingresar al agua bajo los efectos del alcohol para prevenir accidentes.