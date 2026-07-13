Localizan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Aquiles Serdán, Chihuahua

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de este lunes en el municipio de Aquiles Serdán, luego del hallazgo del cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.

Al operativo acudieron elementos de la Policía Municipal de Aquiles Serdán, agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aseguraron el área para el inicio de las investigaciones.

El hallazgo ocurrió en una brecha ubicada cerca de la avenida Oriente, detrás de un pozo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), luego de que transeúntes reportaran la presencia del cuerpo al número de emergencias 911.

Al llegar al sitio, agentes investigadores confirmaron que se trataba de un hombre cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Fiscalía investiga las causas de la muerte

De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, personal de Criminalística no localizó signos evidentes de violencia en una primera inspección.

Sin embargo, las autoridades señalaron que el cuerpo se encontraba desnudo, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer la causa de muerte e iniciar el proceso de identificación de la víctima.