Localizan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Aquiles Serdán, Chihuahua

Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en una brecha de Aquiles Serdán; la Fiscalía investiga las causas de la muerte.

Fiscalía investiga las causas de la muerteFoto: N+

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Hallan cuerpo en descomposición en Aquiles Serdán. Fiscalía investiga causas de muerte. ¿Qué sucedió en esta brecha cerca de la avenida Oriente?

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