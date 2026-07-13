Localizan Sin Vida a un Hombre Presuntamente Golpeado en Calles de Puebla

Personas quienes pasaban por la Avenida Ayacahuites de la colonia San Ramón, reportaron el hallazgo de un cuerpo sin signos vitales.

Golpean y matan a hombre en San Ramón, Puebla.Foto: Juan M.

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Impactante hallazgo en Puebla: un hombre muerto en San Ramón, presuntamente tras una golpiza. Protección Civil confirma el deceso. Más detalles aquí.

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