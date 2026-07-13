Localizan Sin Vida a un Hombre Presuntamente Golpeado en Calles de Puebla

Un hombre fue localizado sin vida en calles de la colonia San Ramón, al sur de la ciudad de Puebla. Personas quienes pasaban por la Avenida Ayacahuites y Azucenas informaron a las autoridades que en un camino de terracería estaba un varón aparentemente sin signos vitales.

Investigan hallazgo de un muerto en la colonia San Ramón de Puebla

Paramédicos de Protección Civil acudieron a valorar a la víctima y confirmaron su fallecimiento. Los primeros reportes indican que el hombre habría muerto a causa de una golpiza lo que le ocasionó un paro cardiorrespiratorio.

Policías municipales acordonaron la zona mientras Fiscalía General del Estado (FGE) llevaba a cabo el levantamiento de cadáver. A través de la necropsia de ley se confirmará la causa de la muerte, mientras que los agentes de investigación buscarán a los responsables.

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Asesinan a balazos a dos personas en la colonia Popular Castillotla de Puebla

La madrugada de este lunes, un ataque armado al interior de un domicilio dejó como saldo dos personas sin vida y un hombre herido en la colonia Popular Castillotla, al sur de la ciudad de Puebla.

Los hechos se registraron en un inmueble ubicado sobre Avenida Nacional, esquina con Chichimeca, donde, de acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados ingresaron y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Estatal confirmaron que un hombre y una mujer ya no contaban con signos vitales, mientras que otro hombre resultó lesionado y recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia.

Vecinos del lugar señalaron que únicamente escucharon las detonaciones, sin poder identificar a los responsables, quienes lograron escapar.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Estatal, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias para el levantamiento de los cuerpos e inició las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y dar con los responsables.

Con información de N+

MCS