Hallan a un Hombre Sin Vida y con Huellas de Violencia en Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a golpes al interior de una vivienda en la colonia Frontera; vecinos localizaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades

Autoridades Iniciaron las InvestigacionesFoto: N+

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Héctor Noé, de 54 años, fue encontrado sin vida y con signos de violencia en su casa en Ciudad Juárez. La policía busca al responsable.

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