Hallan a un Hombre Sin Vida y con Huellas de Violencia en Ciudad Juárez

La madrugada del lunes 13 de julio, un hombre fue hallado sin vida y con huellas de violencia al interior de su vivienda, ubicada en el cruce de las calles Laguna de Catemaco y Canal de la Mancha, de la colonia Frontera, en Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas en el lugar, un sujeto ingresó al domicilio de la víctima y la golpeó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte, para posteriormente darse a la fuga.

Horas más tarde, vecinos de la víctima escucharon ruidos extraños provenientes de la vivienda, por lo que ingresaron al domicilio y localizaron al hombre sin vida afuera del baño. La víctima fue identificada como Héctor Noé, de 54 años de edad.

Autoridades Iniciaron las Investigaciones

Tras el hallazgo, los vecinos realizaron el reporte al número de emergencias 911. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes, resguardaron la escena y notificaron a las demás corporaciones de seguridad.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias para determinar qué fue lo que ocurrió.

Hasta el momento no se tienen datos sobre el responsable de este homicidio. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades brinden más información sobre el caso.