Encuentran Bolsa con Restos Humanos en la Carretera Yuriria - Valle De Santiago

Dentro de bolsas negras fueron encontrados los restos de dos personas, en la carretera Yuriria - Valle De Santiago a la altura de la comunidad de Puerta de Arandacúa y el entronque al Xoconoxtle.

Abandonan Bolsas con Restos Humanos de Dos Hombres en la Carretera Yuriria - Valle De SantiagoN+

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