Dentro de bolsas negras fueron abandonados los restos de dos hombres la mañana del domingo en la carretera Yuriria - Valle de Santiago.

Alrededor de las nueve de la mañana policías de Yuriria acudieron a la altura de la comunidad de Puerta de Arandacúa y el entronque hacia la comunidad del Xononoxtle donde localizaron las bolsas con los cuerpos presuntamente desmembrados.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, acordonaron el área hasta la llagada de agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para procesar la escena.

En Irapuato un ataque armado dejó a dos muertos y un herido

Por otro lado, en la comunidad de Santa Elena en Irapuato, dos hombres perdieron la vida y otro resultó herido tras un ataque armado que ocurrió mientras las víctimas realizaban labores de tala.

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Vecinos reportaron al 911 que se habían escuchado disparos en las calles 20 de noviembre y 8 de mayo, y al llegar la Policía Municipal confirmó dos occisos y un lesionado con impacto en un brazo, quien fue trasladado a un hospital.

Los cuerpos se encuentran todavía sin identificar

Testigos aseguran que varios agresores en motocicleta sorprendieron a las víctimas, abriendo fuego y huyendo luego con rumbo desconocido.

En ambos casos personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargó de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para darle apertura a una carpeta de investigación.

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Además fueron trasladados por personal del Servicio Médico Forense a Guanajuato, Capital a un anfiteatro a practicarles la necropsia de ley. Hasta el momento no se han identificado los cuerpos de los fallecidos, tanto en Yuriria como en Irapuato.