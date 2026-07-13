Otro Muerto Ligado al ICE: Reportan Tiroteo en Maine Hoy

Tiroteo en Biddeford, Maine, deja un muerto en operativo del ICE; el FBI se suma a la investigación mientras México exige respuestas por muertes de migrantes

Personas observan el operativo mientras autoridades mantienen cerrada una carretera tras un tiroteo relacionado con agentes del ICE en Biddeford, Maine.Personas observan el operativo mientras autoridades mantienen cerrada una carretera tras un tiroteo relacionado con agentes del ICE en Biddeford, Maine. Foto: AP
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