Otro Muerto Ligado al ICE: Reportan Tiroteo en Maine Hoy
Tiroteo en Biddeford, Maine, deja un muerto en operativo del ICE; el FBI se suma a la investigación mientras México exige respuestas por muertes de migrantes
Tiroteo en Biddeford, Maine, deja un muerto en operativo del ICE; el FBI se suma a la investigación mientras México exige respuestas por muertes de migrantes
Hoy, 13 de julio de 2026, se reportó otro muerto durante un tiroteo en el estado de Maine en el que estuvo ligado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El hecho ocurre mientras el Gobierno de México anunció que presentará denuncias para que se investiguen los fallecimientos de migrantes mexicanos relacionados con acciones de esa corporación, en N+ te compartimos los detalles: México Presenta Hoy Denuncias por Muertes de Migrantes Ligadas a ICE.
Las autoridades informaron sobre un tiroteo registrado durante la mañana en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine, donde estuvo implicado personal del ICE.
El incidente dejó una persona fallecida y provocó el despliegue de corporaciones de seguridad en la zona. La Policía de Maine y el Departamento de Seguridad Pública estatal iniciaron las primeras diligencias, mientras que se prevé la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para esclarecer lo ocurrido.
La víctima se trata de un migrante de Colombia, de 26 años, quien contaba con permiso para trabajar en EUA.
Este incidente se registra apenas unos días después de la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien perdió la vida durante un operativo de detención realizado por agentes del ICE en Texas.
Ese caso provocó la reacción del Gobierno de México, que manifestó su preocupación por el uso de la fuerza durante los operativos migratorios y por las posibles violaciones a los derechos humanos de connacionales en territorio estadounidense.
FBPT