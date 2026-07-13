Otro Muerto Ligado al ICE: Reportan Tiroteo en Maine Hoy

Hoy, 13 de julio de 2026, se reportó otro muerto durante un tiroteo en el estado de Maine en el que estuvo ligado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El hecho ocurre mientras el Gobierno de México anunció que presentará denuncias para que se investiguen los fallecimientos de migrantes mexicanos relacionados con acciones de esa corporación, en N+ te compartimos los detalles: México Presenta Hoy Denuncias por Muertes de Migrantes Ligadas a ICE.