México Presenta Hoy Denuncias por Muertes de Migrantes Ligadas a ICE

El Gobierno de México reforzará este lunes su estrategia de defensa de los connacionales en Estados Unidos, pues la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su Mañanera del Pueblo que hoy, 13 de julio de 2026, se presentarán denuncias relacionadas con la muerte de migrantes mexicanos ligadas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La mandataria señaló que entre los casos se encuentra el de un mexicano que perdió la vida recientemente durante un operativo migratorio, hecho que ya es investigado por autoridades locales de Houston y de acuerdo con lo informado, también por instancias del gobierno estadounidense.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Presentarán Denuncias en EUA por Muerte de 17 Migrantes Bajo Custodia o en Operativos del ICE

"Hoy la SRE va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de EU, las fiscalías estatales en EU, por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue prácticamente ultimado, se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston". señaló.

Afirmó que la protección de los connacionales debe ser un tema que trascienda las diferencias políticas, por lo que hizo un llamado a partidos, legisladores y a la sociedad en general para respaldar la defensa de los mexicanos que viven en el extranjero.

Sheinbaum descarta cambio en relación con EUA

Sheinbaum Pardo aseguró que la presentación de denuncias por la muerte de migrantes mexicanos durante operativos del ICE no representa un cambio en la relación bilateral con Estados Unidos ni busca generar un conflicto diplomático.

Explicó que la protección de los connacionales es una obligación de cualquier gobierno y sostuvo que permanecer en silencio ante posibles violaciones a los derechos humanos sería una omisión.

En ese sentido, afirmó que la defensa de los mexicanos en el exterior no debe recaer únicamente en la Presidencia o en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino convertirse en una causa compartida por toda la sociedad.

FBPT