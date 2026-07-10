Testigos Contradicen Versión de ICE sobre Muerte de Mexicano Baleado en Houston

Los tres testigos reiteraron que ningún agente se colocó delante del vehículo ni estuvo en su trayectoria, por lo que rechazó la versión oficial de que Salgado intentó arrollar a uno de los oficiales

Testigos Contradicen Versión de ICE sobre Muerte de Mexicano Baleado en HoustonUn cartel y velas durante una vigilia tras ser abatido el mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente del ICE en Houston, Texas. Foto: Reuters

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El Gobierno aseguró que Salgado, quien iba manejando el carro, "ignoró las instrucciones" de los agentes de ICE, chocó su carro contra el vehículo de los agentes e intentó arrollar a uno de ellos, llevándolo a disparar "en defensa propia"

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