Testigos Contradicen Versión de ICE sobre Muerte de Mexicano Baleado en Houston

Los tres hombres que viajaban con Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano que murió por un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, negaron que hubiera intentado arrollar al oficial. Así lo aseguró este viernes su abogado, Hugo Balderas, quien los representa y ha conversado con ellos.

Los testigos son Víctor Salgado Araujo, hermano de Lorenzo, y sus compañeros de trabajo Daniel Tirado Pantoja y José Trinidad Rojas, todos ellos migrantes. Los agentes de ICE los detuvieron tras rodear la camioneta y permanecen recluidos en un centro de detención en Conroe, Texas.

Lorenzo Salgado Araujo, un automovilista mexicano que fue asesinado a tiros por un agente del ICE. Foto: Reuters

"No tengo ninguna duda de que están diciendo la verdad", afirmó Balderas durante una rueda de prensa en Houston.

Reiteran que ningún agente estuvo delante del vehículo del mexicano

Según el abogado, los tres hombres reiteraron que ningún agente se colocó delante del vehículo ni estuvo en su trayectoria, por lo que rechazó la versión oficial de que Salgado intentó arrollar a uno de los oficiales.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que forma parte ICE, en la mañana del martes 7 de julio, los agentes intentaron interceptar el vehículo que manejaba Salgado como parte de un operativo dirigido para arrestar a un migrante en situación irregular.

El Gobierno aseguró que Salgado, quien iba manejando el carro, "ignoró las instrucciones" de los agentes de ICE, chocó su carro contra el vehículo de los agentes e intentó arrollar a uno de ellos, llevándolo a disparar "en defensa propia".

Sin embargo, según lo que los testigos contaron a Balderas, "en ningún momento los agentes de ICE corrieron peligro" y los disparos hacia el coche "vinieron de un costado".

HVI