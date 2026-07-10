Critican al Ex Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, por Bailar en Video de Katy Perry

El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se robó las miradas en un video de su novia, Katy Perry, y dividió opiniones en redes sociales.

justin-trudeau-baila-video-katy-perry-watch-it-burnFoto: GettyImages

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Justin Trudeau sorprende al bailar en un TikTok de Katy Perry. Su aparición en 'Watch It Burn' divide opiniones y muestra su apoyo a la cantante. ¿Qué opinas de su nuevo rol?

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