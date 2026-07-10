Critican al Ex Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, por Bailar en Video de Katy Perry

Justin Trudeau, ex Primer Ministro de Canadá, sorprendió este viernes al aparecer como bailarín improvisado en un video promocional de "Watch It Burn", el más reciente sencillo de su novia, Katy Perry.

En el video, publicado en la cuenta de Instagram de la cantante, Perry interpreta la canción frente a la cámara mientras baila, y aunque varias personas aparecen en la escena, fue Trudeau quien terminó robándose la atención.

Justo antes de llegar al otro extremo del escenario, el político intercambia una mirada y una sonrisa con la artista. Para la grabación, Trudeau vistió un pantalón y una playera verdes, mientras que Perry lució un conjunto naranja con short, calcetas blancas y un moño negro.

Un romance cada vez más consolidado

Katy Perry y Justin Trudeau están cerca de cumplir un año desde que comenzaron los rumores sobre su romance, luego de que la noticia generara comentarios por surgir semanas después de la ruptura de la cantante con Orlando Bloom.

Dicen los medios locales que todo comenzó con una cena en Montreal a finales de julio de 2025, y la relación se hizo pública en octubre de 2025, cuando la pareja tuvo su primera aparición pública en París; para diciembre de ese año, Katy la hizo oficial.

Para 2026, la relación ya lucía sólida y visible: el pasado 8 de junio la pareja debutó en la alfombra roja del Festival de Cine de Tribeca, en el estreno mundial del documental "The Lifetimes Tour: Live From Paris". Además, durante la inauguración del Mundial de Estados Unidos, donde Perry fue el acto principal, Trudeau la acompañó en el backstage.

Reacciones ante la actuación de Trudeau

La aparición de Trudeau en el video no pasó desapercibida. Algunos usuarios celebraron el gesto de apoyo hacia la cantante, con comentarios sobre lo enamorados que se ven, otros aprovecharon para recordar su gestión al frente de Canadá.

En X, algunos internautas ironizaron sobre su nuevo "rol" como bailarín de fondo, contrastándolo con su paso por la política, mientras que la oposición canadiense ha cuestionado sus viajes internacionales y su presencia en eventos mediáticos en detrimento de sus responsabilidades parlamentarias.

Pese a las críticas, Trudeau, casado anteriormente con Sophie Grégoire Trudeau hasta 2023, se ha convertido en una presencia constante en los eventos de Katy Perry, y su cameo en "Watch It Burn" es la muestra más reciente del apoyo que le da a la cantante.