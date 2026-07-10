¿Quién Es Inés García, la Novia de Lamine Yamal? Edad y Dónde Nació la Creadora de Contenido

El Mundial 2026 no solo ha consagrado a Lamine Yamal como una de las grandes figuras de la Selección Española, también ha puesto bajo los reflectores a su novia, Inés García Santos, la influencer sevillana que se ha convertido en su fan número uno y en uno de los rostros más buscados del torneo.

¿Quién es Inés García?

Inés García Santos tiene 21 años y es española. Aunque distintos medios señalan que nació en Talavera de la Reina, Toledo, desde hace varios años reside en Sevilla, ciudad desde donde ha construido su carrera como creadora de contenido e influencer especializada en moda, belleza, viajes y estilo de vida. Antes de dedicarse de lleno a las redes sociales, estudió Relaciones Internacionales, carrera que dejó en pausa con la intención de retomarla más adelante en modalidad en línea.

Su popularidad en redes ya era notable antes de que se confirmara su romance con el futbolista: actualmente acumula cientos de miles de seguidores en Instagram y cerca de un millón en TikTok, cifras que se dispararon una vez que se hizo pública su relación con el delantero del FC Barcelona.

Así comenzó su historia con Lamine Yamal

La relación se oficializó en mayo de 2026, cuando la pareja apareció junta y tomada de la mano en la cena de campeones del FC Barcelona, celebrada en el restaurante Casanova Beach de Castelldefels, donde el club festejó los títulos de la temporada. Fue el primer paso público tras semanas de rumores.

Meses después, Inés decidió romper el silencio sobre cómo comenzó todo. A través de TikTok, la influencer desmintió las versiones que circulaban en redes, como aquella que aseguraba que se habían conocido en una tienda, cuando a ella le rechazaron la tarjeta y Lamine acudió "al rescate". La realidad, según contó ella misma, fue mucho más sencilla: se conocieron por redes sociales y mantuvieron contacto durante varios meses antes de conocerse en persona. "Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree", afirmó, y agregó que empezaron a ser vistos juntos públicamente durante un viaje a Grecia.

El noviazgo de Yamal con la influencer llegó después de su breve romance con la cantante argentina Nicki Nicole, que terminó en noviembre de 2025.

Su presencia en el Mundial 2026

Desde el debut de España en el Grupo H, Inés García no se ha perdido un solo partido de su novio. Estuvo presente en el empate 0-0 ante Cabo Verde y en la goleada 4-0 sobre Arabia Saudita, encuentro en el que Lamine anotó su primer gol mundialista y ella lo celebró en redes con un mensaje de apoyo al que el futbolista respondió públicamente. La influencer también ha compartido momentos con la familia de Yamal, incluido su hermano menor, Keyne, y ha sido descrita por los seguidores del equipo como un auténtico amuleto de la buena suerte.

El regalo de cumpleaños que se volvió viral

El 9 de julio, un día antes del cruce de cuartos de final entre España y Bélgica, Inés cumplió 21 años. Lamine Yamal le dedicó un álbum personalizado con ilustraciones de la pareja y una frase que se volvió viral: "Me has hecho sentir una felicidad que no sabía que existía". Ella respondió en sus historias llamándolo "el mejor regalo que me han hecho nunca".

Además, la influencer ha llamado la atención en los estadios por dos collares de oro con incrustaciones de diamantes: uno con las iniciales "LY" y otro con dijes que representan los números que Yamal ha usado en el Barcelona (27, 19, 41 y 10), además de una corona y un balón de fútbol, en un guiño directo a la carrera del futbolista.