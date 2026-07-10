¿Quién Es Inés García, la Novia de Lamine Yamal? Edad y Dónde Nació la Creadora de Contenido

Conoce a Inés García Santos, la influencer sevillana de 21 años que acompaña a Lamine Yamal en el Mundial 2026 y conquistó las redes con su historia de amor.

quien-es-ines-garcia-influencer-novia-lamine-yamal-edad-donde-nacioFotos: Instagram Inés García / GettyImages

Destacado

Inés García, la novia de Lamine Yamal, brilla en el Mundial 2026. Conoce cómo su relación comenzó en redes y su impacto en los seguidores del fútbol español.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+