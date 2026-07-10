La Tigresa del Oriente le Hace Canción a Erling Haaland: ¿De Qué Trata el Tema?

La fiebre por Erling Haaland saltó de las canchas a la cultura pop. En medio del Mundial 2026, el delantero noruego no solo acapara titulares por sus goles: ahora también protagoniza el más reciente homenaje musical de La Tigresa del Oriente, quien lanzó un videoclip inspirado en el atacante.

De la promesa en redes al estreno oficial

Días antes del lanzamiento, la cantante peruana ya había generado conversación al compartir un video en el que aparecía abrazando una figura de cartón de tamaño real de Haaland, mientras sonaba de fondo uno de sus temas más conocidos. La escena aumentó la expectativa por lo que vendría.

La artista había preguntado directamente a sus seguidores en redes sociales si debía dedicarle una canción al goleador, y la respuesta fue mayoritariamente positiva. Cumplió su promesa con un videoclip que, con el uso de inteligencia artificial, incluye escenas junto al futbolista.

Una adaptación del himno que ya cantan los hinchas

El tema tiene como base "Haaland (Ja, ja, ja)", el cántico nacido entre la afición del Manchester City tras la llegada del delantero al club en 2022, y que los seguidores de Noruega adoptaron durante este Mundial. La versión original recuerda que el padre de Haaland también vistió los colores del club inglés y celebra su capacidad goleadora.

La Tigresa del Oriente, de 80 años, tradujo el espíritu del cántico a su estilo característico, con vestuario colorido. Su adaptación dice: "No es un humano, es Haaland. Haaland, Haaland, es de otro planeta, mete muchos goles, ja, ja, ja, Haaland" y continúa con versos como "un vikingo sin igual, es mitad androide" y "camina como Majin Buu, y luego es el más veloz". La publicación cerró con un mensaje en el que la cantante describió al noruego como su "amor platónico".

Haaland, en la pelea por la Bota de Oro

El homenaje llega en pleno auge futbolístico del delantero. Haaland disputa su primer Mundial y ya se instaló entre los máximos anotadores del certamen con siete goles, detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro. Noruega avanzó a cuartos de final tras eliminar a Brasil, partido en el que Haaland anotó un doblete que resultó determinante.

No es la primera vez que La Tigresa del Oriente convierte un fenómeno viral en canción: la artista tiene un historial de adaptaciones que han generado conversación en redes, y el caso Haaland se suma a esa lista como una muestra más de cómo el delantero de Noruega y Manchester City trasciende las canchas para instalarse también en el terreno del entretenimiento.