La Tigresa del Oriente le Hace Canción a Erling Haaland: ¿De Qué Trata el Tema?

La Tigresa del Oriente lanzó una canción inspirada en Erling Haaland, la nueva figura viral del Mundial 2026.

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La Tigresa del Oriente lanza una canción dedicada a Erling Haaland, la estrella del Mundial 2026. Descubre cómo el delantero noruego inspira a la cultura pop.

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