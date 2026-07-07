La Casa de los Famosos 2026: Ernesto Laguardia Emocionado por ser Primer Habitante Confirmado

Este martes, 7 de julio de 2026, Ernesto Laguardia habló de la emoción que siente al ser el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026.

En entrevista exclusiva para Despierta, un noticiero de N+, Ernesto Laguardia dijo que es un honor y un gusto participar en este importante proyecto.

Aseguró que le sorprendió la forma en que la gente está volcada por “un proyecto importantísimo dentro del rubro, el más importante de Televisa".

Recordó que hace dos años lo buscaron para La Casa de los Famosos México y “se me hace que es un proyecto tan importante, es un experimento social…entonces hay que estar, y hay que cambiar con la televisión”.

"Renovarse o morir”: Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia explicó que las redes sociales juegan un papel muy importante en la actualidad ya que influyen mucho, además de que “la televisión no es la misma de antes”, por lo que hay que “renovarse o morir”.

“Bueno, pues esta casa creo que va a ser muy interesante”, destacó el conductor y actor.

Recuerda que La Casa de los Famosos 2026 inicia el próximo 26 de julio a las 8 de la noche por Las Estellas y ViX 24/7.

Con información de N+