La Casa de los Famosos 2026: Ernesto Laguardia Emocionado por ser Primer Habitante Confirmado

Ernesto Laguardia habló de la emoción que siente al ser el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026.

Ernesto Laguardia en entrevista con DespiertaErnesto Laguardia en entrevista con Despierta. Foto: N+

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Ernesto Laguardia emocionado por ser el primer confirmado en La Casa de los Famosos 2026. Descubre por qué este proyecto es tan importante para el actor

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