Fatal Accidente en Tamazula de Gordiano, Jalisco, Deja a Hombre de 64 Años Sin Vida

El percance involucró una camioneta y un vehículo pesado, lo que provocó una intensa movilización de autoridades y rescatistas.

Muerto accidenteFoto: PC y Bomberos de Tamazula

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Tragedia en Jalisco: un choque en la carretera Vista Hermosa-Ferrería deja a un hombre sin vida. Autoridades y rescatistas se movilizan intensamente.

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