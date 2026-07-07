Fatal Accidente en Tamazula de Gordiano, Jalisco, Deja a Hombre de 64 Años Sin Vida

Durante el lunes 6 de julio, aproximadamente a las 21:40 horas, se registró un fuerte accidente con varias personas lesionadas y una más prensada, esto en la carretera Vista Hermosa-Ferrería, en Tamazula de Gordiano.

Al arribo de autoridades, localizaron una camioneta tipo pick up, la cual había impactado contra un vehículo pesado, mismo que estaba abandonado y contaba con placas de Jalisco.

Foto: PC y Bomberos de Tamazula

¿Qué se sabe de la víctima mortal?

Dentro de la camioneta, autoridades encontraron a un hombre de 64 años sin vida, el cual tenía domicilio en la localidad de Vista Hermosa, en Tamazula de Gordiano.

El cuerpo fue extraído por personal de Protección Civil y Bomberos de Tamazula, quienes posteriormente dejaron a la víctima cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para las diligencias correspondientes. Cabe mencionar que la zona fue liberada hasta 1:00 de la madrugada.