Suman Dos Muertos tras Ataque Armado contra Vehículo en Puebla; Dispararon Más de 10 Veces

La tarde de este 6 de julio se registró un ataque armado en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras en la ciudad de Puebla, un hombre perdió la vida minutos después de la balacera, mientras que otro falleció esta madrugada, dejando como saldo total dos muertos.

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Aumentó a dos el número de víctimas mortales de la balacera registrada la tarde del lunes en San Jerónimo Caleras, luego que la madrugada de este martes falleció el hombre que fue trasladado gravemente herido a un hospital.

Muere segundo hombre tras balacera frente a un restaurante en San Jerónimo Caleras

La segunda víctima fue identificada como Reynaldo "N", de 52 años de edad, quien recibía atención médica en el Hospital De Traumatología y Ortopedia. Pese a los esfuerzos del personal médico, perdió la vida a consecuencia de las heridas de bala que presentó.

De acuerdo con las investigaciones, Reynaldo y Jorge viajaban en un vehículo Crossfox cuando fueron interceptados sobre el Camino Real a San Jerónimo, a la altura del restaurante El Pariente, esquina con la 14 Sur.

Los agresores viajaban a bordo de una camioneta tipo Voyager, desde donde dispararon en más de diez ocasiones contra el automóvil. Testigos refirieron que la agresión se registró cuando las víctimas viajaban en un hatchback blanco, el cual presentaba múltiples impactos de bala en el costado del conductor, así como en las ventanillas, algunas de ellas destrozadas por los disparos.

Investigan ataque armado ocurrido en Camino Real a San Jerónimo

El hombre identificado como Jorge, quien presuntamente era talachero, murió en el lugar, mientras que Reynaldo resultó gravemente herido.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un ataque directo sin embargo la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha proporcionado más detalles.

Derivado a este doble homicidio, las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para recabar todas las pruebas necesarias para poder identificar a los responsables y poder dar con su paradero.

Con información de N+

MCS