Suman Dos Muertos tras Ataque Armado contra Vehículo en Puebla; Dispararon Más de 10 Veces

Dos hombres fueron interceptados cuando circulaban a bordo de una unidad blanca sobre el Camino Real a San Jerónimo Caleras en Puebla.

Balacera en San Jerónimo Caleras, Puebla, deja dos muertos.Foto: N+

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Impactante ataque armado en Puebla: dos hombres mueren tras ser interceptados en su vehículo. La Fiscalía investiga este doble homicidio. Descubre más detalles sobre este caso.

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