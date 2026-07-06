Detienen a Expolicía Municipal por Presunta Tortura en Los Reyes de Juárez, Puebla

Este lunes 6 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Rubén “N”, expolicía del municipio poblano de Los Reyes de Juárez por presuntamente haber torturado a una persona.

De acuerdo con las autoridades, el entonces uniformado, junto con otros compañeros, agredieron físicamente, sometieron y detuvieron a una persona en la junta auxiliar de San Juan Acozac.

Rubén “N”, expolicía municipal, agredió a una persona en Los Reyes de Juárez, Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el 28 de abril de 2022, la víctima se encontraba en la vía pública de la Junta Auxiliar de San Juan Acozac, cuando arribaron diversos elementos de la Policía Municipal de Los Reyes de Juárez. Durante la intervención, presuntamente fue agredida físicamente, sometida y asegurada por los entonces servidores públicos.

Como resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, se reunieron datos de prueba que permitieron solicitar el mandamiento judicial correspondiente contra el probable responsable.

Detienen a Rubén “N” por tortura en Los Reyes de Juárez, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rubén "N", por su probable participación en el delito de tortura, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Los Reyes de Juárez.

El 3 de julio de 2026, personal de la Unidad de Apoyo Policial ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la ciudad de Puebla, acción que permitió dar cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del sujeto.

Tras su detención, el imputado quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere, para continuar con el procedimiento penal correspondiente.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ