Detienen a Expolicía Municipal por Presunta Tortura en Los Reyes de Juárez, Puebla

Rubén "N" participó en agresiones físicas contra una persona realizadas por los mismos elementos de seguridad del municipio poblano.

Detenido Rubén N Expolicía Municipal Tortura Los Reyes de Juárez PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Rubén 'N', expolicía de Puebla, detenido por presunta tortura. La Fiscalía reunió pruebas clave para su arresto. Descubre los detalles de este caso.

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