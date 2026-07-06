¿Cuándo Estará la Luna en Cuarto Menguante y Qué Significa esta Parte del Ciclo Lunar?

Te contamos cuándo será la luna menguante, a qué se debe el fenómeno y por qué es tan importante esta parte del ciclo lunar

¿Cuándo es la luna menguante?¿Cuándo es la luna menguante? Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabías que la luna menguante revela cráteres únicos como Tycho y Copérnico? Este martes 7 de julio, observa la mitad iluminada de la Luna y disfruta del espectáculo celeste.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+