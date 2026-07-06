¿Cuándo Estará la Luna en Cuarto Menguante y Qué Significa esta Parte del Ciclo Lunar?

La Luna no solo merece nuestra atención cuando llega a su fase llena. Te decimos cuándo estará la Luna en cuarto menguante y por qué es tan especial esta etapa del ciclo lunar.

La luna menguante es idónea para la observación de estrellas y planetas que podrían ser opacados por el intenso brillo de la luna llena.

La fase menguante de la Luna es idónea para aprender a reconocer algunas zonas geográficas de nuestro satélite.

¿Qué es la luna menguante y por qué es tan especial?

Hace cien años, Federico García Lorca escribía los textos que habrían de aparecer en 1928 en su Romancero gitano, uno de los libros de poemas más famosos del siglo XX. Entre esos versos se encuentra una de las más fieles descripciones de la luna menguante, a la que describió como “ajo de agónica plata”.

En ocasiones, el protagonismo de la luna llena nos hace olvidar que nuestro satélite tiene un amplio arco de apariencias a lo largo del mes.

Luna menguante. Foto: Reuters

En estos días, por ejemplo, la Luna en su fase gibosa menguante, que ocurre después de la fase llena. En ese momento, el disco lunar comienza a ocultarse hasta llegar al cuarto menguante, que ocurre cuando solo la mitad de la luna está iluminada.

¿Cuándo será la luna menguante?

Este martes 7 de julio, la Luna se ubicará en cuarto menguante. Quienes la admiren por la noche solo verán la mitad del disco iluminado.

En esta fase, según explica la NASA, se puede apreciar en su hemisferio sur el cráter Tycho, el más joven de nuestro satélite. Este cráter fue provocado por una colisión hace aproximadamente 108 millones de años.

En el hemisferio norte, apenas encima del ecuador lunar, se podrá ver claramente el cráter Copérnico.

Hacia el jueves 9 de julio y el viernes 10 de julio, la Luna estará en su fase menguante, donde la mayor parte de su disco estará oculto. En este momento, hay dos regiones del satélite que podrán verse con gran claridad.

En el noroeste, se ubica la meseta de Aristarco, que muchos notarán por estar coronada con el cráter homónimo. Con apenas 40 kilómetros de diámetro, el cráter Aristarco es uno de los objetos más brillantes dentro de la Luna.

Apenas a un lado se ubica el Mar de las Tormentas, una de las zonas oscuras más notorias de nuestro satélite. Todos los mexicanos podrán notar fácilmente esta región por ser parte del Conejo en la Luna.

También se debe señalar que esta semana será el mejor momento del mes para ver a Venus. Esto se debe a que el brillo atenuado de la Luna no afectará la visión del planeta.

Durante el atardecer será posible ver a Venus con una magnitud aparente de -4.6, por lo que no habrá una oportunidad tan clara en los próximos meses para ver a este planeta; y ese espectáculo será gracias a la luna menguante.