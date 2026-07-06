¿De Francia hasta Inglaterra? Las Selecciones Que Solicitaron Revisión de Tarjetas en Mundial

Caso Balogun provoca reacción en cadena entre varias selecciones nacionales, que comenzaron a solicitar la revisión de sanciones disciplinarias

El árbitro Ilgiz Tantashev muestra tarjeta amarilla a Michael Olise, de Francia , tras un choque con Matías Galarza, de Paraguay. Foto: ReutersEl árbitro Ilgiz Tantashev muestra tarjeta amarilla a Michael Olise, de Francia , tras un choque con Matías Galarza, de Paraguay. Foto: Reuters
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