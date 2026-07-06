¿De Francia hasta Inglaterra? Las Selecciones Que Solicitaron Revisión de Tarjetas en Mundial

La decisión de la FIFA de retirar la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun abrió un debate sin precedentes durante el Mundial 2026 y provocó una reacción en cadena entre varias selecciones nacionales, que comenzaron a solicitar la revisión de sanciones disciplinarias impuestas a sus futbolistas.

Lo que inicialmente parecía un caso aislado terminó por convertirse en una controversia internacional, luego de que distintas federaciones argumentaran que, si existía la posibilidad de revisar una tarjeta roja ya aplicada, ese criterio debía utilizarse de manera equitativa para todos los equipos.

Bélgica fue la primera en levantar la voz

La primera federación en reaccionar fue la de Bélgica, rival de Estados Unidos en los octavos de final.

La Real Federación Belga de Futbol presentó un recurso y emitió un comunicado al considerar que la decisión de la FIFA contradecía el propio Reglamento de la Copa del Mundo y el Código Disciplinario del organismo.

Bélgica sostuvo que la suspensión automática tras una tarjeta roja directa debía mantenerse, tal como había ocurrido con todas las expulsiones previas del torneo.

Francia también pidió revisar una expulsión

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha recurrido las tres tarjetas amarillas recibidas por Michael Olise, Manu Kone y Bradley Barcola en el partido de los octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, según confirmó este lunes Guy Stephan, segundo entrenador del cuerpo técnico de Didier Deschamps en ‘Les Bleus’.

“Sí (ha recurrido la FFF). Sobre esa tarjeta (a Olise) y también sobre las otras tarjetas amarillas. Sobre las tres”, aseguró el ayudante de Deschamps.

El argumento fue similar al presentado por Bélgica: si la FIFA había utilizado el artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender la ejecución de una sanción en el caso estadounidense, el mismo criterio debía aplicarse a otras selecciones en circunstancias comparables.

Inglaterra también estaría considerando apelar roja en partido vs México

Tras la polémica decisión de la FIFA de aplazar la suspensión de Balogun y las posteriores solicitudes presentadas por Bélgica y Francia, comenzaron a surgir versiones de que Inglaterra podría buscar un trato similar para el defensa Jarell Quansah, expulsado en el partido de octavos de final frente a México.

Hasta el momento, la Federación Inglesa no ha presentado oficialmente una solicitud ante la FIFA para revisar o aplazar la sanción del zaguero. Sin embargo, el tema escaló al ámbito político luego de que el legislador británico Noah Law enviara una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidiendo que la suspensión de Quansah también sea aplazada para que pueda disputar los cuartos de final contra Noruega.

En su escrito, el parlamentario argumentó que, si la FIFA permitió que Balogun quedara habilitado tras la revisión de su caso, el organismo debe aplicar el mismo criterio a todos los participantes del Mundial para garantizar la igualdad de condiciones entre las selecciones.

El precedente que encendió la polémica

Todo comenzó cuando la FIFA decidió dejar sin efecto la suspensión automática que debía cumplir Balogun tras ser expulsado en el encuentro frente a Bosnia y Herzegovina.

La resolución permitió que el delantero estuviera disponible para disputar los octavos de final ante Bélgica, una decisión que generó fuertes críticas por parte de diversas federaciones y organismos del futbol europeo.

La controversia aumentó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera públicamente que había solicitado a Gianni Infantino revisar la expulsión del atacante estadounidense.

AMP