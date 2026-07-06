Mbappé Responde a Celeste Amarilla por Comentarios Racistas y le Envía Mensaje

La senadora Celeste Amarilla escribió comentarios contra Mbappé, quien le respondió con un contundente mensaje

Kylian Mbappé durante entrenamiento previo a partido del Mundial de Futbol 2026.Kylian Mbappé durante entrenamiento previo a partido del Mundial de Futbol 2026. Foto: AP
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+