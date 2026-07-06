Mbappé Responde a Celeste Amarilla por Comentarios Racistas y le Envía Mensaje

Kylian Mbappé respondió a los comentarios racistas de Celeste Amarilla, legisladora de Paraguay, quien escribió comentarios racistas en sus redes sociales haciendo referencia al jugador de Francia.

Mbappé es uno de los mejores jugadores del Mundial 2026, pues hasta el 5 de julio llevaba siete goles, igual marca que Leonel Messi, y superando a Erling Haaland (5).

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¿Quién es Celeste Amarilla?

Este lunes 6 de julio 2026 se dio a conocer que Celesta Amarilla escribió comentarios racistas en contra de Mbappé.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Paraguay, su nombre completo es Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia.

Fue diputada nacional de 2018 a 2023y actualmente es senadora por el Partido Liberal Radical Autentico (PLRA) “A”.

¿Qué dijo la senadora de Paraguay a Mbappé?

El 4 de julio 2026 se jugó el partido Francia vs Paraguay del Mundial 2026, donde el equipo de Mbappé ganó 1-0.

La escena que desató los comentarios de la senadora Celeste Amarilla fue que Mbappé no saludó al portero Orlando Gill.

Ante esa situación, la legisladora escribió junto con imágenes donde se ve a Mbappé y Gill: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho (sic) eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada”.

Mbappé responde a mensaje de Celeste Amarilla

Kylian Mbappé reaccionó a los comentarios de la senadora Celeste Amarilla y escribió una respuesta para enviarle un mensaje a la legisladora.

“Señora Celeste Amarilla, eres una mujer despreciable e indigna de tu cargo”, inicia el mensaje del francés.

Para luego asegura que “no representas a Paraguay, ese país que ha derramado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su imprudencia y su descarado racismo, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadoras han realizado durante este Mundial, dejando paso a una mujer incompetente que da la peor imagen posible de su país”.

Por último, envió un contundente mensaje a la senadora de Paraguay: “Nunca permitiré que personas como ella tengan libertad para difundir su odio y su racismo por todo el mundo”.