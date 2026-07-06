Trump Vio el Partido México vs Inglaterra: ¿Qué Dijo el Presidente de EUA Sobre el Encuentro?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló hoy, 6 de julio de 2026, que ayer vio el partido México vs Inglaterra, que se jugó en el estadio sede Ciudad de México y esto fue lo que opinó el mandatario sobre el encuentro en el que la Selección Nacional resultó fuera del Mundial.

¿Qué dijo Trump sobre el partido México vs Inglaterra?

Este lunes, el presidente Trump dijo que vio el partido México vs Inglaterra “y no tenía ninguna razón para hacerlo, pero no podías apartar la vista del partido”.

“No conozco a los jugadores, aunque creo que Kane es un gran jugador. He jugado al golf con él y me cae muy bien", mencionó Trump.

Trump agregó que cada partido del Mundial 2026 es como el Super Bowl, la final del campeonato de la NFL, en Estados Unidos.

El domingo, Donald Trump ya había felicitado a Harry Kane, capitán de la Selección de Inglaterra, quien anotó el tercer gol contra México.

En un mensaje en Truth Social, Trump mencionó que Kane, el también delantero del Bayern de Múnich, “es un gran jugador".

México dice adiós al Mundial 2026

El quinto partido de México fue clave para que mantuviera vivo su camino hacia la Copa del Mundo; sin embargo, el resultado no fue favorable para la Selección Nacional y se tuvo que despedir del torneo, tras la derrota frente a Inglaterra.

El marcador final quedó 2-3, favor Inglaterra, con un doblete de Jude Bellingham y un gol más de Harry Kane. Mientras que los 2 goles de México los firmaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

México quedó a un gol de empatar el partido, que se pudo haber extendido a tiempo extra en la lucha por obtener el pase a cuartos de final, pero no fue así y el sueño de la Selección Nacional se vio truncado.

Ahora, Inglaterra se enfrentará a Noruega, mientras que Javier El Vasco Aguirre se despidió de la Selección Nacional, equipo que quedará en manos de Rafael Márquez.

RMT