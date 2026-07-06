Trump Vio el Partido México vs Inglaterra: ¿Qué Dijo el Presidente de EUA Sobre el Encuentro?

Entérate qué dijo hoy el presidente Donald Trump sobre el partido México vs Inglaterra

Partido México vs Inglaterra en estadio sede CDMXPartido México vs Inglaterra en estadio sede CDMX del Mundial 2026. Foto: Reuters

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El presidente Trump comparó el Mundial 2026 con el Super Bowl, tras ver el México vs Inglaterra. ¿Qué opinó del partido? Entérate aquí.

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