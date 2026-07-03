La Emotiva Historia de Julián Quiñones: ¿Dónde Empezó y Cómo Llegó a México?

Conoce la emotiva historia de Julián Quiñones, quien está muy agradecido con México todo lo que nuestro país le ha dado

Julián Quiñones Selección NacionalJulián Quiñones en celebración por triunfo de México vs Ecuador. Foto. Reuters | Archivo

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Descubre la inspiradora historia de Julián Quiñones, el colombiano que se convirtió en héroe de la Selección Nacional de México en el Mundial 2026. ¿Cómo llegó a ser una estrella? Conoce más aquí.

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