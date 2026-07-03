La Emotiva Historia de Julián Quiñones: ¿Dónde Empezó y Cómo Llegó a México?

Julián Quiñones se ha convertido en un héroe nacional, luego de su espectacular participación en la Selección mexicana, en el Mundial 2026, pero ¿quién es? Aquí te contamos su emotiva historia, dónde empezó a jugar futbol y cómo llegó a México.

El futbolista delantero Julián Quiñones nació en Colombia y se naturalizó mexicano, por lo que ahora es una pieza clave en la Selección Nacional, en el Mundial 2026.

Los inicios de Julián Quiñones en el futbol

Cuando Julián Quiñones marcó uno de los goles con la Selección Nacional que llevó a México a octavos (8avos) de final del Mundial 2026, un hombre celebró el momento, entre lágrimas de alegría, a más de 3,000 kilómetros de distancia, en Colombia.

Se trata de César Augusto Valencia Trejos, conocido como Papá César, quien en 2014 formó a un Quiñones adolescente, quien llegó a Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, desde el municipio de Magüí Payán, Colombia, con una maleta llena de sueños y la convicción de cambiar el destino de su familia.

Papá César contó a la agencia de noticias EFE que a Quiñones lo llevó “un primo a hacer una prueba y en el primer “entrenamiento hizo cuatro goles”.

“Ahí me di cuenta que estaba frente a un jugador diferente", mencionó Papá César, también fundador de Fútbol Paz, una organización sin ánimo de lucro que desde hace dos décadas forma futbolistas provenientes de las regiones más golpeadas por la violencia y la falta de oportunidades.

La escuela de fútbol comenzó con 30 jugadores de las zonas rurales de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, y actualmente ya tiene a más de 210 futbolistas de élite, provenientes de lugares históricamente afectados por el conflicto armado, como Buenaventura, Quibdó, Barbacoas, Apartadó, Arauca y Guaviare.

"Primero formamos personas y después futbolistas. Queremos que entiendan que el deporte puede transformar sus vidas, pero también que sean buenos seres humanos", subrayó.

Quiñones, "un monstruo" del futbol

En poco tiempo, Julián Quiñones demostró que tenía condiciones fuera de lo común y durante su primer año en Fútbol Paz, fue pieza clave para conquistar un campeonato nacional sub-17, marcó 48 goles en ese torneo y, en un partido, anotó 17.

César Augusto Valencia Trejos dijo que Quiñones “era un monstruo. Tenía potencia, calidad, fuerza y un carácter impresionante. Siempre aparecía cuando el equipo más lo necesitaba”.

¿Cómo llegó Quiñones a México?

El rendimiento del delantero llamó rápidamente la atención de los cazadores de talento del Club Tigres, quienes viajaron a Cali para observar a varios futbolistas.

"Quedaron encantados con él y en México hizo historia desde el primer año, siendo goleador del torneo nacional sub-20, en un país que no era el suyo", apuntó Valencia.

Desde entonces, Quiñones construyó una exitosa carrera en el fútbol mexicano con los siguientes equipos:

Tigres.

Atlas.

América.

Con los equipos mexicanos, Quiñones conquistó títulos y se convirtió en uno de los delanteros más destacados del país antes de nacionalizarse y vestir la camiseta de México.

El entrenador afirmó que Quiñones "decidió agradecerle a México todo lo que ese país hizo por él. Allí construyó toda su carrera profesional”.

Quiñones, símbolo de inspiración para las nuevas generaciones

Papá César mencionó que ha sido “impresionante haber estado en el principio de su formación, ver su evolución y verlo cumplir sus sueños a punta de goles. También emociona ver cómo ayuda a su familia y cómo se convirtió en una referencia para tantos niños que hoy creen que ellos también pueden lograrlo”.

En las instalaciones de Fútbol Paz, los más pequeños siguen cada partido del Mundial 2026 con una ilusión especial.

Muchos sueñan con repetir el camino de Julián Quiñones, así como el de otros futbolistas formados allí, entre ellos: Miguel Borja, Davinson Sánchez, Jerry Mina, Juan David Cabal y Juan Camilo Portilla.

"Ellos llegan con hambre de gol, pero sobre todo con ganas de golear la pobreza", subrayó Valencia.

México avanza en el Mundial 2026

México sigue avanzando en Mundial 2026, con el gran apoyo de Julián Quiñones como parte de la alineación oficial de la Selección Nacional, quien hasta ahora ha anotado 3 goles en los 4 partidos que ha jugado el Tri.

México vs Sudáfrica: 1 gol.

México vs Chequia: 1 gol.

México vs Ecuador: 1 gol.

Con estas métricas, Quiñones está a punto de ingresar al ranking de los futbolistas con mas goles en el Mundial 2026, tabla liderada por Leo Messi y Kylian Mbappé

México jugará en anhelado quinto partido el domingo, 5 de julio de 2026, en el estadio sede Ciudad de México, contra Inglaterra, mientras que la afición se prepara para vivir el momento, ilusionada con la ya famosa frase: ¿Y si sí? como estandarte.

Tabla de máximos goleadores en Mundial 2026

Leo Messi: 6 goles.

Kylian Mbappé: 6 goles.

Erling Haaland: 5 goles:

Harry Kane: 5 goles:

Ousmane Dembélé: 4 goles.

Vinícius Júnior: 4 goles.

Deniz Undav: 4 goles.

No te perdas en N+ la cobertura especial por el quinto partido de México vs Inglaterra, en el Mundial 2026.

Con información de N+ y EFE.

RMT