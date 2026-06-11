Así Fueron los Goles de México vs Sudáfrica en Histórica Inauguración del Mundial 2026

Hoy, México hace historia con la inauguración del Mundial 2026, la tercera Copa del Mundo que se realiza en nuestro país; a unos minutos de haber iniciado el partido vs Sudáfrica, la Selección mexicana abrió el marcador. Aquí te damos los detalles del primer gol del torneo este jueves, 11 de junio.

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En N+, te decimos cuál es la alineación de la Selección Nacional para el partido de hoy: México vs Sudáfrica. Todos los detalles aquí.

Fue Julián Quiñones quien anotó el primer gol del México vs Sudáfrica en el estadio sede Ciudad de México, que luce espectacularmente lleno, en medio de un gran ambiente de fiesta y color.

El gol cayó en el minuto 9 del encuentro, por el que los reflectores del mundo están con la mirada en México.

Quiñones se metió al área ante un pase del mediocampista Erik Lira y desde el centro disparó con potencia hacia la portería de Sudáfrica.

El delantero Julián Quiñones, nacido en Colombia y naturalizado mexicano, anotó el gol número 2,721 en la historia de los Mundiales, según cifras oficiales de la FIFA, en el partido 965.

En redes sociales, la Selección Nacional destacó que Julián Quiñones marcó “el tercer gol más rápido en una Copa del Mundo para México”.

Fue en el segundo tiempo cuando Roberto Alvarado centró y Raúl Jiménez remató de cabeza para vencer a Ronwen Williams, convirtiendo el segundo gol para el combinado nacional.

Miles de mexicanos y mexicanas celebraron el gol de México desde varios puntos del país, donde la gente, emocionada, se reunió para disfrutar el partido inaugural.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se sumó a los festejos por el gol de México desde el Deportivo Hermanos Galena, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), donde acudió para ver la inauguración del Mundial 2026.

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Marcador México vs Sudáfrica

Así va el marcador del partido México vs Sudáfrica:

México 2 - Sudáfrica 0.