Así Fueron los Goles de México vs Sudáfrica en Histórica Inauguración del Mundial 2026

El estadio sede Ciudad de México luce espectacularmente lleno, en medio de un gran ambiente de fiesta y color por el partido México vs Sudáfrica

Julián Quiñones anota el primero gol en el México vs SudafricaFoto: Reuters

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¡México hace historia en el Mundial 2026! Julián Quiñones anota el primer gol en un estadio lleno de fiesta y color. Descubre más sobre este emocionante inicio.

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México vs Sudáfrica: Así Fueron los Goles de Quiñones y Jiménez en Partido de Inauguración del Mundial 2026