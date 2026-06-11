México vs Sudáfrica: Alineación de la Selección Mexicana para Debut en Mundial 2026

Este jueves, 11 de junio de 2026, inició de manera oficial la Copa del Mundo, por lo que en N+ te compartimos la alineación de la Selección Mexicana que hoy se enfrenta a Sudáfrica.

Cabe destacar que México vs Sudáfrica será el primer partido a disputarse en el Mundial 2026, convirtiéndose en el juego inaugural del evento deportivo, mismo que arrancará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La Selección Mexicana dará todo en la cancha para enfrentar a la selección de Sudáfrica, que ha mostrado un crecimiento notable en su juego. Las expectativas son altas ya que los aficionados esperan un duelo vibrante en el estadio sede CDMX.

La última vez que la Selección Mexicana y Sudáfrica se enfrentaron fue en el Mundial Sudáfrica 2010, también fue un partido inaugural y terminó en empate 1-1 con gol del mexicano Rafael Márquez, hoy auxiliar técnico de Javier Aguirre.

Además, hoy también se enfrentarán Corea del Sur vs Chequia, en el estadio sede Guadalajara, a las 20:00 horas.

Alineación de la Selección Mexicana para debut en Mundial 2026

Ese jueves, se dio a conocer la alineación de los once jugadores que dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a la Selección de Sudáfrica, regalándonos emoción garantizada, ellos son:

Portero: Raúl "Tala" Rangel.

Defensas: César Montes, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez.

Delanteros: Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨



Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.



Listos para darlo todo.

¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Con información de N+.

Rar