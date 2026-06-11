México vs Sudáfrica: Alineación de la Selección Mexicana para Debut en Mundial 2026

Este es el 11 con el que la Selección Mexicana debuta en el Mundial 2026 contra Sudáfrica

Jugadores de la Selección Mexicana.Jugadores de la Selección Mexicana. Foto: AP

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La Selección Mexicana debuta en el Mundial 2026 contra Sudáfrica. Conoce el 11 inicial y acompaña a México en este emocionante partido inaugural a las 13:00 horas.

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