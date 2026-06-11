Prepárate: Recomendaciones para Ir al Estadio y Sedes de Fan Festival en CDMX

Llegó el momento esperado, hoy 11 de junio de 2026 es la inauguración del Mundial 2026. Te decimos las recomendaciones que debes seguir para disfrutar de la fiesta futbolera en el estadio y sedes de Fan Festival en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe destacar que el Fan Festival oficial del Mundial 2026 está ubicado en el Zócalo de la CDMX, el cual ya se encuentra abierto para que los aficionados puedan ver la inauguración del torneo y el partido de México vs Sudáfrica.

Además del que está en el Zócalo, se habilitaron 19 sedes en diferentes lugares de las 16 alcaldías de la CDMX. En estos festivales habrá transmisión de los partidos del Mundial 2026 y conciertos completamente gratuitos del 11 de junio al 19 de julio. Aquí puedes consultar todas las ubicaciones.

Recomendaciones para ir al estadio y sedes de Fan Festival en CDMX

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hizo un llamado a la afición para aplicar medidas preventivas durante la inauguración del Mundial, principalmente por las condiciones climáticas.

Las autoridades exhortaron a los aficionados a planear su asistencia a los recintos y lugares de convivencia para disfrutar de este evento deportivo de manera segura. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias para hoy, en varios estados del país.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en : Puebla (oeste y sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro, este y sur), Campeche (noreste, oeste y suroeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en: Chihuahua (suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en: Sonora (sureste), Sinaloa (noreste), Durango (noroeste), Tamaulipas (sur), Morelos, Tlaxcala, Estado de México (suroeste y centro), Ciudad de México, Nayarit (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Michoacán (este) y Guerrero (norte y centro).

Para la capital del país, donde se realizará eñ partido de México vs Sudáfrica, se estiman temperaturas mínimas de 14 a 16 °C y máximas de 23 a 25 °C.

Para las horas de la tarde y noche, coincidiendo con los horarios de llegada y el desarrollo del encuentro deportivo, los pronósticos indican probabilidad de lluvias puntuales fuertes.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Ante el pronóstico de lluvias, las autoridades recomiendan:

Salir con suficiente anticipación hacia los recintos deportivos.

Vestir ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Portar impermeable en lugar de paraguas, lo que facilitará la movilidad y visibilidad en zonas concurridas.

En caso de presentarse precipitaciones fuertes o actividad eléctrica durante los traslados o el evento, se pide a los aficionados resguardarse al interior de las instalaciones, alejarse de estructuras metálicas o árboles y transitar con extrema precaución ante la posibilidad de pavimento resbaladizo o encharcamientos.

Con información de N+.

Rar