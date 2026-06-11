Prepárate: Recomendaciones para Ir al Estadio y Sedes de Fan Festival en CDMX

Estas son las recomendaciones que debes seguir para disfrutar de la fiesta futbolera en el estadio y sedes de Fan Festival en la CDMX

Aficionados previo al Mundial 2026Aficionados previo al Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

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El Mundial 2026 arranca en CDMX: disfruta del Fan Festival con seguridad. Consulta las recomendaciones para enfrentar el clima y vivir la fiesta futbolera al máximo.

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