¿Cómo Está el Fan Festival del Zócalo? Aficionados Llegan por la Inauguración del Mundial

La mañana de hoy, 11 de junio de 2026, aficionados llegan desde diferentes partes para ver la inauguración del Mundial en el Fan Festival del Zócalo, en N+ te cómo está el evento.

A las 10:00 horas abrieron el paso para quienes buscaban asegurar un lugar frente a las pantallas gigantes instaladas en la Plaza de la Constitución.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abren Accesos al Zócalo de CDMX para Fan Festival: ¿Por Dónde es el Ingreso?

Considera que la entrada al Fan Festival es por Pino Suárez y 20 de noviembre. Durante la jornada se contemplan actividades recreativas y presentaciones musicales gratuitas que forman parte de la celebración mundialista.

Alta afluencia en el Fan Festival del Zócalo

A medida que avanzó la mañana, la afluencia de asistentes aumentó considerablemente. Para las 11:00 horas, la plancha del Zócalo ya mostraba una importante concentración de aficionados vestidos con camisetas de la Selección Mexicana y de distintos países participantes.

Debido a que estaba lleno, las autoridades capitalinas recomendaron a quienes aún buscan disfrutar del ambiente mundialista acudir a otras sedes habilitadas en la ciudad, como el Fan Festival de Garibaldi.

El Fan Festival permanecerá abierto del 11 de junio al 19 de julio de 2026, coincidiendo con el desarrollo completo de la Copa Mundial. La entrada es gratuita y está disponible para todo público, aunque el acceso dependerá de la capacidad máxima permitida en cada jornada.

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