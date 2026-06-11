¿Cómo Está el Fan Festival del Zócalo? Aficionados Llegan por la Inauguración del Mundial

Este jueves, el Zócalo se llena de emoción con la inauguración del Mundial; así está el Fan Festival, donde miles de aficionados se reunirán para ver el partido de México vs Sudáfrica

Abren Accesos al Zócalo de CDMX para Fan Festival: ¿Por Dónde es el Ingreso?Abren Accesos al Zócalo de CDMX para Fan Festival: ¿Por Dónde es el Ingreso?

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