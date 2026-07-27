Futbol ¿Qué Pasa si México Pierde o Empata con Costa Rica Hoy? Tri Sub-20 Rumbo al Mundial 2027 Este sería el panorama del Tri juvenil bajo la dirección de Álex Diego si México empata o gana contra Costa Rica, partido que se realiza hoy Aficionados de la Selección Mexicana de futbol. Foto: Reuters Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Si México pierde contra Costa Rica los “ticos” tomarían el primer puesto del Grupo B con 6 puntos, dejando al equipo nacional estancado en la segunda posición con 3 unidades Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 27 jul 2026 | 15:03 CST Actualizado hace 2 horas

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En el escenario si la Selección Mexicana Sub-20 pierde o empata ante Costa Rica en el Campeonato de la Concacaf 2026, en N+ te explicamos cómo quedaría el camino para el Tri al Mundial 2027 de la categoría. #Sub20 | #HoyJugamos 🔥



¡Vamos por nuestro segundo partido en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf!



El rival: Costa Rica



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¿Qué pasa si México pierde o empata ante Costa Rica?

Si la Selección Mexicana Sub-20 pierde o empata ante Costa Rica en el Campeonato de la Concacaf 2026, no quedará eliminada ni perderá su camino al Mundial 2027.

Si se avanza a las semifinales, por lo que el partido de la fase de grupos solo altera su posición y sus posibles rivales en las rondas de eliminación directa.

Este sería el panorama del Tri juvenil bajo la dirección de Álex Diego si México empata contra Costa Rica.

México sumaría 4 puntos tras su previa victoria 3-0 ante Antigua y Barbuda. Con este resultado amarra su pase a los Cuartos de Final.

Además mantendría el primer lugar del Grupo B por mejor diferencia de goles, de +3 sobre el conjunto costarricense. Definirá la cima a del sector en la última jornada cuando enfrente a Guatemala.

¿Qué pasa si México pierde?

Si México pierde contra Costa Rica los “ticos” tomarían el primer puesto del Grupo B con 6 puntos, dejando a México estancado en la segunda posición con 3 unidades.

El Tri se vería obligado a buscar un resultado positivo en el último partido de la fase de grupos el jueves 30 de julio para no poner en riesgo el boleto directo a Cuartos.

Pero no todo el panorama sería tan oscuro, ya que el formato contempla que los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros lugares avanzan a Cuartos de Final. México seguiría con amplias posibilidades de clasificar incluso como segundo o tercer lugar.

¿Qué debe hacer México Sub-20 para ir al Mundial 2027 y los Olímpicos 2028?

Aún es largo el camino hacia el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y así asegurar definitivamente el boleto a ambas competiciones.

El Tri debe cumplir la siguiente ruta

En la jornada 3 en el México vs Guatemala debe concluir la primera etapa buscando la mejor posición en la tabla general el 30 de julio.

En los cuartos de final debería tener un rival determinado por la posición final del grupo. Ganar este partido de eliminación directa que otorga automáticamente el boleto al Mundial Sub-20.

Semifinales y Final se buscaría ganar el campeonato del torneo en el Estadio Cuauhtémoc para quedarse con el único boleto disponible de Concacaf para los Juegos Olímpicos.