Futbol

¿Qué Pasa si México Pierde o Empata con Costa Rica Hoy? Tri Sub-20 Rumbo al Mundial 2027

Este sería el panorama del Tri juvenil bajo la dirección de Álex Diego si México empata o gana contra Costa Rica, partido que se realiza hoy

¿Qué Pasa si México Pierde o Empata ante Costa Rica? Así Quedaría Camino del Tri Sub-20 al MundialAficionados de la Selección Mexicana de futbol. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Si México pierde contra Costa Rica los “ticos” tomarían el primer puesto del Grupo B con 6 puntos, dejando al equipo nacional estancado en la segunda posición con 3 unidades

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+