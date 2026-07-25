¿Quién era Luigi “Luca” Esposito, el Periodista Deportivo Hallado Calcinado en una Granja?

El hallazgo de un cuerpo calcinado en una granja de la ciudad de Eboli, en el sur de Italia, derivó en una investigación por el homicidio del periodista deportivo Luigi “Luca” Esposito, una figura conocida por su cobertura del futbol local. El caso ha causado impacto en el ámbito periodístico mientras las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido.

La víctima, de 53 años, fue identificada por la Fiscalía de Salerno con el apoyo de organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Federación Europea de Periodistas (EFJ). Desde entonces, peritos y agentes trabajan para reconstruir los últimos movimientos del comunicador y determinar cómo ocurrió el crimen.

Los primeros análisis forenses detectaron lesiones en el rostro, las costillas y la pelvis. Además, en las inmediaciones del sitio donde fueron encontrados los restos había casquillos de bala, lo que inicialmente hizo pensar en un ataque con arma de fuego.

Sin embargo, conforme avanzó la investigación, esa hipótesis perdió fuerza. De acuerdo con el diario italiano La Repubblica, los investigadores descartaron que los golpes o los disparos provocaran la muerte y ahora centran las indagatorias en la posibilidad de que Esposito haya sido asfixiado o estrangulado antes de que su cuerpo fuera incendiado.

Hallan Restos Calcinados de Periodista Deportivo. Foto: Cityrumors.it

Otro elemento que analizan las autoridades es que el periodista aparentemente acudió por voluntad propia al lugar. Al ser localizado aún llevaba las llaves de su automóvil en un bolsillo y el vehículo permanecía cerrado, por lo que no se descarta que hubiera pactado un encuentro con otra persona.

Las grabaciones de cámaras de seguridad también forman parte de la investigación. Según el diario La Città di Salerno, las imágenes muestran a Esposito llegando a la zona acompañado de otro individuo y permaneciendo allí durante varios minutos antes de que ocurrieran los hechos.

¿Quién era Luigi “Luca” Esposito?

Luigi “Luca” Esposito era un periodista especializado en información deportiva con una trayectoria ligada al futbol italiano. Fue editor en jefe del portal TuttoSalernitana.com, dedicado a la cobertura del club Salernitana.

Además, colaboró como comentarista deportivo en televisión y otros medios de comunicación, así como reportero para el diario La Città di Salerno. Tras confirmarse su muerte, organizaciones como el CPJ y la Federación Internacional de Periodistas lamentaron el crimen y solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer el asesinato e identificar a los responsables.