Futbol

¿Quién era Luigi “Luca” Esposito, el Periodista Deportivo Hallado Calcinado en una Granja?

La Fiscalía de Salerno investiga la muerte del periodista deportivo Luigi “Luca” Esposito, mientras las primeras indagatorias apuntan a que fue asesinado antes de que su cuerpo fuera incendiado

Periodista deportivo Luigi “Luca” Esposito: Instagram Luigi “Luca”Periodista deportivo Luigi “Luca” Esposito: Instagram Luigi “Luca”

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+