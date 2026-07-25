Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: La Encrucijada

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Huevitos congelados

Comenzamos con esta película sobre Toto y su familia que tendrán que viajar a donde nunca gallos y gallinas habían ido: al Polo Sur; para ayudar a un oso polar y a unos pingüinos a regresar a su casa. Para lograrlo tendrán que enfrentar varios obstáculos.

La Encrucijada

Seguimos con esta serie donde tras casi 30 años en México, César Bravo regresa a España en busca de justicia contra el hombre que destruyó a su familia, pero no imagina que se enamorará de la hija de su enemigo.

La crisis silenciosa: Agua contaminada en Guadalajara

Por último, un documental: El Lago de Chapala contiene 20% del agua dulce superficial de México y está contaminado. De ahí proviene 60% del agua que abastece a la Zona Metropolitana de Guadalajara, a donde llega aún más sucia pese a la potabilización.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el partido del Campeón de Campeones, el inicio de La Casa de los Famosos, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

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Con información de ViX.

LECQ