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Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: La Encrucijada

Llega el fin de semana y ¿no sabes qué ver? Aquí te dejamos una película, una serie y un documental para que puedas disfrutar en casa

Huevitos congelados. La Encrucijada. La crisis silenciosa: Agua contaminada en Guadalajara.Foto: ViX

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¿Buscas qué ver este fin de semana? Descubre 'Huevitos congelados', una aventura en el Polo Sur, la serie 'La Encrucijada' y el documental sobre el agua en Guadalajara. Todo en ViX.

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