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¿Quién es Natalia MX, Streamer Mexicana que Peleará en La Velada del Año 2026?

Natalia MX representará a México en La Velada del Año 2026, por lo que su participación ha causado expectativa, ¿quién es?

Natalia MX, streamer mexicana, participará en La Velada del Año 2026Foto: _nataliamx

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Natalia MX, la streamer mexicana, se prepara para pelear en La Velada del Año 2026. Descubre quién es esta figura del entretenimiento digital que representará a México en el evento de boxeo más esperado.

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¿Quién es Natalia García MX, Streamer Mexicana que Peleará contra Clerss en La Velada del Año 6? Edad y Estatura