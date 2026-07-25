¿Quién es Natalia MX, Streamer Mexicana que Peleará en La Velada del Año 2026?

La Velada del Año 2026 está a nada de ocurrir. El evento más importante de boxeo aficionado y de entretenimiento, espera sorprender a miles de espectadores que se conectarán simultáneamente para ver los combates. México estará presente gracias a Natalia MX, ¿quién es ella?

La Velada del Año 6 es un show organizado por el famoso streamer español Ibai Llanos, la idea es que reconocidas personalidades del mundo digital, es decir, creadores de contenido, streamers, influencers y artistas, dejen los dispositivos móviles y suban al ring para una pelea.

Pero ojo, porque no se trata de un encuentro improvisado, ya que cada participante tiene un entrenamiento intensivo al menos tres meses antes. Esto quiere decir que cada uno aprende las técnicas adecuadas para ofrecer un verdadero espectáculo.

Este evento que se realizará este sábado 25 de julio, se desarrolla de la siguiente manera:

Combates de boxeo amateur: son peleas de corta duración sujetas a reglamento y protección para los peleadores

Conciertos: presentación de artistas internacionales de primer nivel

Alfombra roja: al puro estilo de las grandes veladas de boxeo profesional

¿Quién es Natalia MX streamer que peleará en La Velada del Año 6?

Natalia García o Natalia MX, es una famosa streamer, creadora de contenido y figura del entretenimiento digital en México. Esta es la primera vez que se presenta en La Velada del Año, por lo que su aparición ha generado expectativa.

Natalia comenzó haciendo streaming en Facebook y luego pasó a Twitch, plataforma que fue clave para consolidar una comunidad de miles de seguidores, quienes ahora también esperan su contenido en otras plataformas.

Natalia MX alcanzó gran popularidad al sumarse como presidenta de Club de Cuervos, un proyecto de futbol de la Kings League Openbank y Queens League, así que aplió todavía más su audiencia.

Su contenido se basa en la transmisión del instante en el que disfruta videojuegos y conversa con sus seguidores. También hace trends, sube videos relacionados con estilo de vida y del detrás de cámaras de sus proyectos.

EPP