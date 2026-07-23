Revelan Causa Oficial de Muerte de la Actriz Kaylee Hottle; Realizan Pruebas Toxicológicas

La Oficina del Médico Forense en Jefe de Maryland confirmó la causa oficial de muerte de Kaylee Hottle, la joven actriz que dio vida a Jia en "Godzilla vs. Kong" y "Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio". Hottle, de 18 años, murió el martes 21 de julio tras un accidente automovilístico en Ijamsville, Maryland.

La causa oficial de muerte

De acuerdo con la confirmación que la Oficina del Médico Forense en Jefe de Maryland dio a medios como Deadline y Fox News, Hottle murió por múltiples lesiones por fuerza contundente. La autopsia inicial se completó la mañana del miércoles y la manera de muerte fue clasificada como accidental.

Sin embargo, la investigación aún no concluye: recientemente se iniciaron pruebas adicionales para determinar si Kaylee tenía alcohol o alguna sustancia en el cuerpo al momento del accidente. Los resultados de estos análisis toxicológicos podrían tardar hasta 10 días en completarse, por lo que, hasta el momento, lo único confirmado oficialmente es la causa (lesiones por fuerza contundente) y la manera de muerte (accidental).

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Cómo ocurrió el accidente

Según el Departamento del Alguacil del Condado de Frederick, Hottle viajaba como pasajera en un Honda Accord 1995 que se salió del camino, presuntamente a alta velocidad, e impactó contra una cuneta alrededor de las 3:00 a.m. del martes. El vehículo era conducido por un hombre de 19 años, quien fue trasladado a un hospital local con lesiones que no ponían en riesgo su vida. Un tercer pasajero rechazó atención médica en el lugar.

Las autoridades señalaron que el exceso de velocidad es considerado un factor contribuyente en la colisión, la cual permanece bajo investigación de la Unidad de Tránsito del Alguacil del Condado de Frederick.

Hottle fue trasladada a un centro de trauma de la zona, donde murió poco después.

El anuncio de su padre

La noticia de su muerte fue compartida por su padre, Joshua Hottle, quien es sordo al igual que lo era su hija, a través de un live en Facebook narrado en lenguaje de señas americano. En el video, titulado "Estoy tomando un vuelo que nunca quisiera tomar", explicó que viajaba desde Texas para recuperar el cuerpo de su hija y relató que el personal médico le informó que el corazón de Kaylee se detuvo en el trayecto hacia el hospital.

La Texas School for the Deaf, donde Hottle cursaba el último año de preparatoria, confirmó también su fallecimiento en redes sociales.

Quién era Kaylee Hottle

Originaria de Atlanta, Georgia, y proveniente de una familia sorda de varias generaciones, Hottle fue descubierta por reclutadores de "Kong: La Isla Calavera" tras aparecer en un comercial de un servicio de videollamadas para personas sordas o con dificultades auditivas. Su interpretación de Jia, una niña sorda huérfana adoptada por la Dra. Ilene Andrews (Rebecca Hall) que desarrolla un vínculo con Kong, le valió elogios de la crítica y una nominación al Saturn Award 2025 a Mejor Actuación de un Actor Joven, premio que finalmente ganó Jenna Ortega por "Beetlejuice Beetlejuice".

Tras conocerse la noticia, varios de sus compañeros de reparto le dedicaron mensajes en redes sociales, entre ellos Millie Bobby Brown y Eiza González.