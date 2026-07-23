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Revelan Causa Oficial de Muerte de la Actriz Kaylee Hottle; Realizan Pruebas Toxicológicas

Forenses confirman las causas de muerte de Kaylee Hottle; se realizan pruebas toxicológicas para determinar si había sustancias.

kaylee-hottle-causa-de-muerte-pruebas-toxicologicasFoto: GettyImages

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Kaylee Hottle, estrella de 'Godzilla vs. Kong', murió a los 18 años tras un accidente. Forenses confirman lesiones por fuerza contundente. ¿Qué revelarán las pruebas toxicológicas? Descubre más detalles.

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