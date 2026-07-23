Conductor Vuelca con su Auto en Autopista México-Tuxpan en Tihuatlán, Veracruz

Sobre la autopista México-Tuxpan a la altura del municipio de Tihuatlán, en la zona norte del estado de Veracruz, un automóvil volcó de forma aparatosa y quedó completamente destrozado. La unidad involucrada en el percance, se trató de un auto color gris con placas del estado de Veracruz, cuyo conductor de quien no se reveló su identidad resultó ileso.

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Reportes indican que el automovilista se desplazaba sobre la autopista México Tuxpan y al llegar al ramal para entrar al municipio de Tihuatlán titubeó y terminó chocando con la guarnición de la separación de carriles y finalmente volcó.

Elementos de la Policía del Estado así como del municipio de Tihuatlán y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido finalmente fueron oficiales de la guardia nacional división carreteras quienes aseguraron el vehículo y lo remolcaron al corralón.

Se registra carambola en Veracruz

Daños materiales cuantiosos, dejó una carambola de cuatro vehículos durante la mañana de este jueves 23 de julio, en la colonia Formando Hogar de la ciudad de veracruz. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en la avenida Raz y Guzmán, esquina con Miguel Ángel de Quevedo entre el Tecnológico y el hospital de Pemex, donde se dio este choque que afectó seriamente la circulación vial. Se vieron involucrados tres autos sedán, una camioneta, siendo esta la última que impacto y dañó seriamente la cajuela de la unidad particular.

El tránsito vehicular se vio afectado por más de una hora con largas filas y circulación lenta, ya que tenían que obstruir el carril contrario para seguir su camino. Aseguradoras deslindaron responsabilidades y posteriormente retiraron los carros del lugar para normalizar el paso.