Accidentes

Conductor Vuelca con su Auto en Autopista México-Tuxpan en Tihuatlán, Veracruz

Un conductor volcó con su auto en la autopista México-Tuxpan a la altura del municipio de Tihuatlán

Vuelca auto en autopista de la zona norte del estado de Veracruz. Foto: N+Vuelca auto en autopista de la zona norte del estado de Veracruz. Foto: N+

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Accidente en la autopista México-Tuxpan: auto vuelca en Tihuatlán y queda destrozado, pero el conductor está a salvo. Entérate de lo que pasó.

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Auto Destrozado en Accidente en la Autopista México-Tuxpan