Hay Festival Querétaro Regresa con Más de 70 Actividades en su 11 Aniversario; Esto Sabemos

El Hay Festival Querétaro celebrará su décimo primera edición del 4 al 6 de septiembre de 2026 con una programación de más de 70 actividades y la participación de más de 100 invitados provenientes de 14 países, consolidándose como uno de los encuentros culturales y de pensamiento más importantes a nivel internacional. Así lo informó la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

¿Qué ofrecerá esta edición del Hay Festival Querétaro?

La funcionaria destacó que el programa incluirá conversatorios, presentaciones y actividades enfocadas en temas como literatura, inteligencia artificial, geopolítica, periodismo, música, filosofía y derechos humanos, además de fortalecer la participación de talento local.

¿Qué invitados especiales estarán?

Entre los invitados confirmados se encuentran la escritora india Kiran Desai, ganadora del Premio Booker; la novelista española María Dueñas; la periodista y cronista Alma Guillermoprieto; la cantante y activista Vivir Quintana; el músico Emmanuel "Meme" del Real; y la periodista Lydia Cacho, quien presentará su primera obra de ficción para adultos. También participarán especialistas como la filósofa Carissa Véliz y el urbanista Carlos Moreno, quienes encabezarán diálogos sobre inteligencia artificial y desarrollo sostenible.

La secretaria de Cultura señaló que, aunque el programa fue reducido en comparación con otras ediciones, se incrementó la presencia de talento queretano. En total participarán 28 escritores y autores locales, además de las orquestas infantiles de los municipios de Colón y Huimilpan.

Como parte de su estrategia para acercar la cultura a más comunidades, el festival extenderá sus actividades a los municipios de Colón y Huimilpan, además de realizar por primera vez la jornada "Hay Festival Presenta Morelia" el próximo 2 de septiembre, en Michoacán.

Asimismo, la Alameda Hidalgo y distintas delegaciones del municipio de Querétaro serán sede de actividades gratuitas dirigidas a niñas, niños y familias, mientras que diversas universidades recibirán a los participantes mediante el programa Hay Festival Joven, con el propósito de acercar el encuentro a la comunidad estudiantil.