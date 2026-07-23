Cultura

Hay Festival Querétaro Regresa con Más de 70 Actividades en su 11 Aniversario; Esto Sabemos

El Hay Festival Querétaro celebrará su 11ª edición del 4 al 6 de septiembre con más de 70 actividades y la participación de más de 100 invitados de 14 países.

Presentan el Programa del Hay Festival Querétaro 2026Presentan el Programa del Hay Festival Querétaro 2026. Foto: N+

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¡No te pierdas el Hay Festival Querétaro del 4 al 6 de septiembre! Más de 70 actividades y 100 invitados de 14 países, incluyendo a Kiran Desai y Lydia Cacho. Cultura y pensamiento en un solo lugar.

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