Cultura

Eventos Culturales en Cholula: Coffee Fest Sonidero y Festival "Puebla en Nogada"

Dos eventos llenos de tradición y sabor se realizarán en San Andrés y San Pedro Cholula este fin de semana, conoce el horario y el lugar.

Coffee Fest Sonidero y Festival "Puebla en Nogada"Coffee Fest Sonidero y Festival "Puebla en Nogada": Lugar, Fecha y Hora. Foto: Gobierno de Puebla

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Prepárate para el Festival Puebla en Nogada en San Pedro Cholula. Este sábado, disfruta de platillos, espectáculos y el chile en nogada más grande del mundo. ¡No te lo pierdas!

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