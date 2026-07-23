Eventos Culturales en Cholula: Coffee Fest Sonidero y Festival "Puebla en Nogada"

Con la finalidad de consolidarse como un recinto vivo y acercar a más personas al patrimonio histórico, el Museo Regional de Cholula abrirá sus puertas al Festival del Café edición Sonidera este domingo 26 de julio de 2026 en Puebla.

El encuentro, con entrada gratuita desde las 10:00 horas, combinará café, gastronomía, música y expresiones culturales en un mismo espacio.

La directora del Museo Regional de Cholula, Rosario Vega Briones, dio a conocer que el Festival del Café y Sonidero buscará que más gente conozca el recinto y fortalezca la cultura mexicana, esto agregó: "La cultura nos pertenece a todas y todos.”

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Festival del Café y Sonidero en el Museo Regional de Cholula: Fecha y hora

La programación contempla 16 cafeterías de especialidad, productores poblanos, artesanos, catas, talleres, masterclass, una competencia de Latte Art con 16 baristas y concursos. Además, los asistentes podrán recorrer las exposiciones permanentes y temporales del recinto.

El representante de Turismo Comunitario, Fernando Jiménez mencionó que están apoyando este tipo de actividades porque cree que es importante poder difundir la cultura cafetera. Los organizadores estiman una asistencia de 3 mil a 4 mil visitantes y una derrama económica cercana a 500 mil pesos.

Participarán productores de municipios como Naupan y Huitzilan, con el objetivo de acercar el café de especialidad poblano a más familias.

Evento: Coffee Fest Sonidero

Entrada: Gratuita

Lugar: Museo Regional de Cholula , avenida 14 Poniente 307, San Andrés Cholula, a un costado de la Gran Pirámide.

Fecha: Domingo 26 de julio

Hora: De 10:00 a 18:00 horas

Festival "Puebla en Nogada" en San Pedro Cholula

¿Buscas qué hacer el fin de semana? Disfruta del primer Festival "Puebla en Nogada" en en el Parque Soria de San Pedro Cholula. Este evento arranca desde este 23 de julio y termina el 26 de julio con 10 cocineras tradicionales, universidades de gastronomía, historiadores, grupos artísticos y representantes de 35 países de Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina.

Las actividades incluirán venta de platillos en distintas presentaciones, conferencias, muestras culinarias, exposiciones artesanales y espectáculos artísticos para toda la familia.

El domingo 26 de julio las cocineras buscarán romper un récord con la elaboración del chile en nogada más grande del mundo, con un peso aproximado de ocho toneladas. Además, se regalarán seis mil platillos mediante una dinámica.

Evento: Festival “Puebla en Nogada”

Entrada: Gratuita

Lugar: Parque Soria de San Pedro Cholula .

Fecha: Del 23 al 26 de julio

Hora: 10:00 a 20:00 horas

El domingo 26 de julio, de 13:00 a 15:00 horas, los asistentes recibirán un boleto para canjear otro platillo en la compra de un chile en nogada, cabe destacar que durante estos días se contempla la asistencia de 15 mil visitantes, además de una derrama económica estimada en 5.5 millones de pesos.

Con información de N+

MCS