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Onda de Calor Impacta al Norte de México; Este Será el Clima en Sonora

Onda de calor está afectando al norte de México y el sureste de los Estados Unidos. Así será el clima en Sonora según especialista.

Onda de Calor Impacta al Norte de México; Este Será el Clima en SonoraFoto: N+

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Sonora enfrenta una ola de calor con temperaturas de hasta 47°C. Conoce el pronóstico y cómo el anticiclón impactará la región.

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