Onda de Calor Impacta al Norte de México; Este Será el Clima en Sonora

Una onda de calor que está afectando al norte de México y el sureste de los Estados Unidos, provocará en Sonora que el resto de la semana disminuyan las posibilidades de lluvias y aumenten as temperaturas, incluso a valores por encima de los 45 grados en varias partes del estado.

Gilberto Lagarda Vásquez, jefe de meteorología de la Comisión Nacional del Agua, detalló que el pronóstico de temperaturas máximas serán desde los 35 grados hasta los 47 grados, que no serían récords de temperaturas, pero estarán muy cerca.

“A Sonora le va a tocar efectos de este anticiclón, que nos va a traer, va a generar primero que nada un aumento importante en las temperaturas, hay muchas posibilidades de que alcancemos o rebasemos los 45 grados en el estado de Sonora, sobre todo en la parte centro, sur y noroeste”. Gilberto Lagarda Vásquez, Jefe de Meteorología de la Conagua

Gilberto Lagarda precisó que las lluvias ahora solo se concentrarán para el norte y la sierra, pero apenas se espera un 30% de posibilidades. Para el sábado y el domingo el especialista dijo que podríamos volver a tener lluvia en buena parte del estado.

Fausto no impactará en el estado de Sonora

Por otro lado, precisó que en el océano pacífico ya solamente está activo el huracán Fausto, pero está muy lejos del país y se mueve mar adentro, por lo que no afectará en nada; sin embargo, está en vigilancia un fenómeno que tiene potencial de convertirse en tormenta.