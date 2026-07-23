Cultura

Pueblos Mágicos a Menos de Una Hora de Puebla Capital ¿Cuáles Son y Qué Atractivos Tienen?

Atlixco de las Flores es uno de los sitios preferidos de los poblanos y visitantes de la entidad poblana.

La Grán Pirámide tiene túneles como parte del museo de su historia.La Grán Pirámide tiene túneles como parte del museo de su historia. Foto: Pexels | Ilustrativa

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Atlixco, Cholula y Huejotzingo: tres Pueblos Mágicos a un paso de Puebla. Desde pirámides hasta carnavales, ¡explora sus encantos y vive una experiencia inolvidable!

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