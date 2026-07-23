Pueblos Mágicos a Menos de Una Hora de Puebla Capital ¿Cuáles Son y Qué Atractivos Tienen?

De los 12 Pueblos Mágicos que existen en Puebla, tres de ellos se encuentran muy cerca de la capital de Puebla, y son una excelente opción para disfrutar con la familia sin trasladarse más de una hora.

Los pueblos mágicos ubicados dentro o en inmediaciones de la zona conurbada, son Atlixco, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Huejotzingo.

Qué hacer en Huejotzingo y dónde se ubica

Huejotzingo, es un Pueblo Mágico reconocido por su riqueza histórica, cultural y gastronómica, ubicado a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Puebla. Entre sus principales atractivos destacan:

El Exconvento de San Miguel Arcángel, construido por los franciscanos en el Siglo XVI. Esta construcción forma parte de los primeros monasterios de la Nueva España y destaca por su arquitectura colonial.

Entre las actividades culturales más importantes destaca el Carnaval de Huejotzingo, uno de los más emblemáticos y antiguos del país, conformado por las representaciones históricas, coloridos trajes y el uso tradicional de mosquetones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mosquetones: Rifles Tradicionales del Carnaval de Huejotzingo

Huejotzingo también se destaca por la producción de sidra especialmente durante la temporada navideña. Para llegar a este municipio existe la vía federal y la autopista México-Puebla.

Esta demarcación alberga el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

Actividades y atractivos de las Cholulas en Puebla

San Pedro y San Andrés Cholula se ubican a escaos minutos de la capital poblana, de hecho, ambas demarcaciones son parte de la mancha urbana de la zona conurbada de la entidad.

El principal punto turístico es la Gran Pirámide de Cholula cuya base es la más grande del mundo; cuenta con túneles pertenecientes al museo sobre su historia.

En la cima de la estructura se encuentra el Santuario de la Virgen de los Remedios. La iglesia ofrece una vista panorámica de Cholula y de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

En San Pedro se ubica la emblemática Plaza de la Concordia, que es el corazón de la ciudad, donde hay portales, restaurantes y edificios históricos.

Otros atractivos de la zona turística son la Parroquia de San Pedro Apóstol, el Templo de Santa María Tonantzintla, el Parque Intermunicipal de Cholula, así como murales y galerías.

¿Dónde se ubica Atlixco y qué atractivos ofrece al turismo?

Atlixco en Puebla es uno de los Pueblos Mágicos más visitados del estado; también conocido como la Ciudad de las Flores por su producción de plantas ornamentales, y se caracteriza por su agradable clima cálido durante todo el año.

Entre sus atractivos está el Centro Histórico y su Zócalo, donde ofertan gran variedad de plantas y flores, además del Cerro de San Miguel y el Mirador de Cristal, en la punta del cerro.

En Atlixco es tradición visitar viveros y mercados florales, donde principales productores ponen a la venta sus productos.

Los eventos anuales más importantes son el Huey Atlixcáyotl, un festival cultural que reúne danzas y tradiciones de distintas regiones de Puebla, y la Villa Iluminada, el atractivo navideños que ilumina las principales calles del municipio en diciembre.

Con información de N+

JAPR