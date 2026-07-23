Desaparecen 5 Menores en una Semana en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Familiares de Jeremi, Humberto, Dominic, Facundo y Giovanni se manifestaron el miércoles 22 de julio en la plazoleta del mercado San Juan de Dios para exigir a las autoridades la pronta localización de los cinco menores desaparecidos en Jalisco.

¿Qué se sabe de la desaparición de los cinco menores?

Los adolescentes desaparecieron la semana pasada en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con la información disponible, fueron vistos por última vez cuando abordaban vehículos. Sus familiares temen que los casos estén relacionados con el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

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Entre lágrimas y gritos de desesperación por no conocer su paradero, los familiares de Jeremi, Humberto, Dominic, Facundo y Giovanni marcharon hasta la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para exigir avances en las investigaciones y su localización con vida.

Aunque son casos aislados debido a que los jóvenes desaparecieron de diferentes puntos de la ciudad, familiares señalan que el común denominador es que los vieron abordar vehículos. Se presume que detrás de estas desapariciones se encuentra el reclutamiento en grupos del crimen organizado.

“No tenemos ninguna información. Sólo la gente nos informó que lo vieron subir a una camioneta, pero fue anónimo en el Facebook”, dijo Mariana, madre de Dominic.

Los manifestantes fueron atendidos nuevamente, pero según los afectados, no hay avances.

“Ayer vine a lo que piden de la prueba de ADN, vine a preguntar por mi hijo y que se confundía la señorita, que usted vino a poner su denuncia ayer su hijo se llama fulano de tal, cuando no era cierto. Todo equivocado. Están como idas, como que les vale, como que no les importa”, agregó Esmeralda, madre de Facundo.

¿Cuándo vieron por última vez a los jóvenes?

Facundo de 17 años, desapareció en San Isidro, Zapopan. Domic Gabriel de 15, en el Zapote del Valle, en Tlajomulco y Jeremi Alejandro, de 14 años, fue visto por última vez en Hacienda Real, Tonalá.

Mientras que Carlos Humbero, de la misma edad, desapareció en Santa Ana Tepetitlán, Zapopan. Y Giovani Natanael, de 17 años, en Las Lilas, El Salto.