Desaparecidos

Desaparecen 5 Menores en una Semana en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Jeremi, Humberto, Dominic, Facundo y Giovanni, son buscados por sus madres. Los quieren de regreso sanos y salvos.

Marcha por desaparecidosMadres marcharon por la desaparición de cinco menores en Jalisco. Foto: N+

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Jeremi, Humberto, Dominic, Facundo y Giovanni: cinco adolescentes desaparecidos en Jalisco. Familias claman por su regreso. Infórmate más.

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