Seguridad

Matan a Balazos a Hombre que Presuntamente Abusó de su Perro en Tlaquepaque

Un hombre murió a balazos en Tlaquepaque por varios sujetos supuestamente porque agredió física y sexualmente a su perro

PerroUn hombre fue asesinado en Tlaquepaque por un presunto abuso animal. Foto: N+

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Impactante: Hombre muere a balazos en Tlaquepaque tras presunto abuso de su perro. Vecinos reportan disparos y agresores huyen. ¿Qué pasó con el cachorro?

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