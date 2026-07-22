Matan a Balazos a Hombre que Presuntamente Abusó de su Perro en Tlaquepaque

Un hombre murió acribillado por varios sujetos después de que presuntamente abusó física y sexualmente de su perro, en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, en Tlaquepaque.

Se trata de un hombre de aproximadamente 32 años, quien fue agredido a balazos cuando caminaba por la calle al lado de su cachorro de 4 meses, sobre la privada Lázaro Cárdenas, a su cruce con la calle Ocampo.

Cuando los vecinos escucharon los disparos, salieron de sus domicilios y realizaron el reporte al número de emergencias. Mencionaron que los presuntos agresores escaparon del lugar a toda velocidad a bordo de diferentes vehículos argumentando que habían disparado en su contra por el abuso del perro.

Elementos de la Comisaría de Tlaquepaque, en compañía de paramédicos de la Cruz Verde, se movilizaron hasta el punto donde confirmaron que la víctima presentaba lesiones en la entrepierna, aparentemente por proyectil de arma de fuego de alto calibre.

¿Qué pasó con el perro presuntamente abusado?

Personal de Bienestar Animal de Tlaquepaque también acudió al lugar para resguardar al cachorro, y después de trasladarlo a sus instalaciones para brindarle atención especializada y confirmar o descartar lesiones, a simple vista no fue posible para los elementos identificar alguna herida en el cachorro.

El hombre acribillado fue trasladado hasta la Cruz Verde Marcos Montero en estado grave de salud, donde minutos más tarde se confirmó su muerte.

Elementos de seguridad acordonaron la zona donde se registró la agresión en espera de que el personal de la Fiscalía de Jalisco inicie las investigaciones.

Cabe señalar que los comercios de la zona cuentan con cámaras de vigilancia que podrían servir para esclarecer los hechos.