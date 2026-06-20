Madre de Familia Termina Baleada Durante Intento de Asalto en Tlaquepaque

Una mujer de 52 años fue baleada durante un intento de asalto en la colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque. Todo sucedió cuando iba a compañada de su hija.

Esto se sabe del ataque

Al parecer, madre e hija viajaban a bordo de un auto cuando dos hombres vestidos de negro se les acercaron y ,al intentar escapar acelerando, uno de los delincuentes abrió fuego y uno de los proyectiles se alojó en el pulmón de la mujer.

Paramédicos de la Cruz Verde la trasladaron a un hospital particular, donde fue reportada de regular a grave. La hija de entre 20 a 25 años salió ilesa, mientras que los agresores huyeron a pie. La zona fue resguardada por policías y militares.

Cabe mencionar que todo sucedió cuando las víctimas apenas se estacionaban en el cruce con Camino Real a Colima en la colonia Balcones de Santa María.