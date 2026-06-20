Madre de Familia Termina Baleada Durante Intento de Asalto en Tlaquepaque

La víctima iba acompañada de su hija, de aproximadamente 20 años, la cual resultó ilesa

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Madre de 52 años herida en asalto fallido en Tlaquepaque; su hija salió ilesa. Conoce los detalles de este violento suceso.

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