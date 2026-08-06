Autopista México-Querétaro: Afectaciones este Jueves 6 de Agosto de 2026

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 6 de agosto de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este 6 de agosto de 2026, las autoridades reportaron estas afectaciones o problemas viales en esta importante carretera:

08:48 horas: Reducción de carriles en el km 43, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

09:48 horas: Reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

13:01 horas: En el km 35, dirección CDMX, reducción de carriles laterales por labores de mantenimiento.

Mientras que el 5 de agosto, se reportaron los siguientes contratiempos:

A las 16:12 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 16:00 horas, en el km 43, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:00 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:02 horas, en el km 36, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado).

A las 9:17 horas, en el km 127, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM