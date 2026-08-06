Seguridad

Hombre Se Hace Pasar por Funcionario de Alcaldía y Estafa a Locatarios de Mercado Juárez en CDMX

El sujeto que portaba un chaleco similar a los que usan en el gobierno, logró engañar a varios comerciantes del mercado Juárez, pidió productos e incluso dinero en efectivo

Hombre se hace pasar por funcionario de alcaldía Cuauhtémoc para estafar a locatarios de mercado.Un sujeto se hace pasar por funcionario de alcaldía Cuauhtémoc para estafar a locatarios de mercado. Foto: N+

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Un hombre se hace pasar por funcionario en CDMX y estafa a locatarios del mercado Juárez. Pide productos y dinero, luego desaparece.

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