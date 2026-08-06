Hombre Se Hace Pasar por Funcionario de Alcaldía y Estafa a Locatarios de Mercado Juárez en CDMX

No llegó armado, no rompió puertas, tampoco hizo amenazas, solo necesitó portar un chaleco similar a los que usan en el gobierno debajo de una chamarra, seguridad para hablar y aprovechar la buena fe de quienes, todos los días, trabajan para ganarse la vida.

Así, en cuestión de minutos, un hombre logró engañar a varios comerciantes del mercado Juárez, localizado en Avenida Chapultepec y Bucareli en la Ciudad de México.

Todo comenzó afuera del mercado, donde un grupo de trabajadores de Limpia realizaba sus labores cuando un hombre se les acercó. Les dijo que trabajaba para la alcaldía Cuahutemoc y que había comida para ellos.

La trabajadora, explicó:

“Dijo que nos iba a llevar a comer y habló con un locatario para que nos dieran de comer en una cocina. El local es el número 38. La señora, muy amable, nos sirvió”

Mientras los trabajadores comían, el supuesto funcionario comenzó a pedir productos dentro del mercado. Como la fonda no tenía suficiente carne, la propietaria lo envió a una carnicería del mismo mercado para poder preparar la comida a los trabajadores que estaban ahí y para otro grupo que, aseguró, estaban por llegar.

Mariano, carnicero, locatario del mercado Juárez, señaló:

“El señor se presentó como que trabajaba en el gobierno, incluso traía chaleco y gafete del gobierno, entonces sí le creímos, empezó a pedir, carne, fruta, de todo y a la mera hora se dio a la fuga”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alcaldía Cuauhtémoc Llama a Locatarios de Mercado Juárez a Denunciar a Estafador

Dicen que después llevó parte de la mercancía a la fonda y pidió dinero en efectivo, como lo refiere Laura, locataria del mercado:

“Nos dijo présteme dinero para poder pagar y nosotros le dimos. Le dimos, en total como cinco mil pesos”

Luego recorrió otros locales.

En una frutería también pidió, pero el encargado le indicó que debía pagar.

“Eran 50 naranjas, 50 manzanas, 50 ciruelas, 50 duraznos, todo en 50, pero le dije aguántame, te lo peso y hasta que me pagues, estuvo yendo y viniendo, y no volvió a regresar”, aseguró Gerardo, locatario de la frutería.

En otro local pidió tres kilos de pistache.

Los comerciantes aseguran que cuando comenzaron a buscarlo, ya había desaparecido.

Fue entonces cuando los trabajadores comprendieron que ellos también habían sido engañados.

La trabajadora de Limpia, explica que al final ellos tuvieron que pagar por lo que comieron:

“Y terminamos nosotros pagándole a la señora algo de lo que nos comimos, porque, pues a todos nos vieron la cara”

“Ellos para mí tienen mi respeto y mi agradecimiento, porque ellos no tenían nada que ver y, sin embargo, ellos hicieron vaquita y trajeron el dinero”, señaló Laura, la locataria mercado Juárez.

Alcaldía Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc, donde se ubica el mercado, se mostraron preocupados por este modus operandi.

Al respecto Obdulio Ávila, director general de Gobierno de la alcaldía Cuauhtemoc, indicó:

“Lamentar que locatarios del mercado Juárez se hayan visto en esta situación. Vamos a solicitar a las personas locatarias que estuvieron involucradas que presenten las denuncias correspondientes y las vamos a acompañar, estoy cierto que no es una persona de la alcaldía, porque no es la manera de conducirse”

Los locatarios no solo perdieron mercancía y dinero, también perdieron la confianza. Y piden que las imágenes de videovigilancia permitan identificar al responsable.

Con información de Guadalupe Madrigal.

LECQ