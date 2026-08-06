Pronóstico del tiempo

El SMN Pronostica Lluvias de Distintas Intensidades en Todos los Estados de México

Seguirá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del país, con temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora, y prevalecerá la onda de calor en tres entidades

Protección Civil de Durango atienden una inundación generada por las fuertes lluvias en la entidadProtección Civil de Durango atienden una inundación generada por las fuertes lluvias en la entidad. Foto: Facebook | DgoSeguro

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El clima en México se intensifica: lluvias en casi todo el país y calor extremo en el norte. ¿Cómo afectará tu región? Infórmate sobre el pronóstico del SMN.

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