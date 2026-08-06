El SMN Pronostica Lluvias de Distintas Intensidades en Todos los Estados de México

Para este jueves 6 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional y una inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la citada región.

A su vez, una vaguada sobre el noreste, inestabilidad atmosférica y canal de baja presión en el interior del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, norte y occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el sur y sureste de México, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical núm. 25 sobre el sureste mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste); y muy fuertes en Puebla (sureste), Guerrero (este), Veracruz (sur) y Yucatán (este y centro).

Por otra parte, habrá lluvias fuertes en Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco (oeste), Chiapas (oeste y sureste), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte); e intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Además, se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte de México, con temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora, y prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste), iniciando este día en Baja California (noreste).

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste), Nayarit (norte, este y sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (centro y sur), Puebla (norte y este), Guerrero (centro y este), Veracruz (sur) y Yucatán (este y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste), Morelos (norte), Estado de México, Ciudad de México, Tabasco (oeste), Chiapas (oeste y sur), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y noroeste) y Campeche.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas (suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (norte y costa), Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Clima en el Valle de México

Se pronostica por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (oeste, centro y suroeste).

En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 25 a 27 °C y la temperatura mínima será de 13 a 15 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura máxima pronosticada es de 21 a 23 °C y la mínima de 5 a 7 °C.

Con información de Conagua

ICM