Alerta en CDMX: Así Estará el Clima Mañana 6 de Agosto 2026 en la Capital Mexicana
En N+ te informamos cómo estará el clima en la Ciudad de México el jueves, para que tomes precauciones
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¿Seguirán las lluvias en la Ciudad de México (CDMX)? La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó cómo estará el clima mañana, 6 de agosto de 2026, en la capital mexicana, por lo que aquí te informamos si persistirán las tormentas acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.
Y es que los últimos días, las lluvias han ocasionado encharcamientos, caída de árboles, inundaciones y afectaciones en el transporte público en varias alcaldías.
Dichas precipitaciones han sido provocadas por varios fenómenos meteorológicos, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN):
Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.
Canales de baja presión.
Inestabilidad atmosférica.
La onda tropical número 24.
Según datos del pronóstico de la Megalópolis, mañana en la mañana se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma.
Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.
Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.
Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.
A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del jueves:
Mañana: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora.
Tarde: Temperatura entre 25 y 27 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 35 km/h.
Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; 60% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.
Pronóstico a 4 días para la #CDMX y Toluca, #EdoMéx. pic.twitter.com/sByaEXO8ef— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 5, 2026
Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:
Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.
Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.
Extremar precauciones ante vientos fuertes.
Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.
Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
SPB