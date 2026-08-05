Alerta en CDMX: Así Estará el Clima Mañana 6 de Agosto 2026 en la Capital Mexicana

¿Seguirán las lluvias en la Ciudad de México (CDMX)? La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó cómo estará el clima mañana, 6 de agosto de 2026, en la capital mexicana, por lo que aquí te informamos si persistirán las tormentas acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Y es que los últimos días, las lluvias han ocasionado encharcamientos, caída de árboles, inundaciones y afectaciones en el transporte público en varias alcaldías.

Dichas precipitaciones han sido provocadas por varios fenómenos meteorológicos, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN):