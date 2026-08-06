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El Dólar Se Cotiza Este Jueves 6 de Agosto de 2026 en 17.25 Pesos por Billete Verde

Este miércoles, el peso mexicano se apreció en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Cuartoscuro

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El peso mexicano se apreció antes de la decisión del Banxico sobre la política monetaria. ¿Qué implica esto para la economía?

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