Dólar

El Dólar Se Cotiza Este Martes 4 de Agosto de 2026 en 17.30 Pesos por Billete Verde

El peso mexicano inició la semana con una apreciación marginal en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Reuters

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El tipo de cambio FIX para el dólar es de 17.3317 pesos este martes. Conoce cómo las decisiones del Banco de México influyen en el valor del peso.

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