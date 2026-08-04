¿Por Qué No Debes Llevarte las Conchas de Mar de las Playas durante Vacaciones?

Sin importar en qué parte del mundo te encuentres, es habitual ver a vacacionistas recolectar conchas de mar de las playas para llevar como recuerdo. Lo que no imaginan es el impacto que tiene esta acción -que parece inofensiva- sobre el ecosistema.

Y sí, las criaturas marinas son las principales afectadas por este hábito humano, aunque a gran escala afecta a todo el ecosistema costero.

Al respecto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha advertido sobre los riesgos de recolectar conchas, caracoles y corales de las playas en México. Reforzando el llamado a disfrutar de unas vacaciones responsables, que rompan la cadena de delitos ambientales.

Si estás por salir de vacaciones, en una nota previa ya te compartimos un listado con las playas contaminadas de México, para que en medida de lo posible las evites. Así cómo el Mapa del Sargazo en México, para que veas si en tu destino turístico hay vestigios de esta alga marina.

¿Por qué no debes agarrar las conchas de mar de las playas?

Tal como te explicamos en N+, las conchas de mar son estructuras externas de moluscos y crustáceos, y desempeñan distintos roles en los ecosistemas costeros, entre los que destacan:

Ser refugio de criaturas marinas.

Ser fuente de calcio para algunos organismos.

Sirven como material para los nidos de aves.

Regulan la acidez y erosión de las playas.

Diversos estudios realizados en playas de España y Estados Unidos arrojan que la recolección masiva de conchas por turistas está causando un descenso significativo de este recurso. Sobre todo en zonas donde el turismo ha crecido sin medida.

¿Cuáles son las consecuencias de recoger conchas de mar?

El impacto que sufren los ecosistemas costeros ante este hábito humano puede alterar su equilibrio, reducir hábitats y poner en peligro especies que dependen de ellas para sobrevivir.

La extracción masiva afecta a la biodiversidad marina y puede alterar la cadena alimentaria de las especies.

Además, muchas conchas todavía tienen microorganismos que al manipularlos pueden resultar dañinos para las personas o tu entorno si se trasladan a otros lugares.

¿Es ilegal llevarte conchas de mar de las playas de México?

Si bien no hay una fracción específica que hable sobre la recolección de conchas de mar o caracoles de las playas de México, el Código Penal Federal (CPF) describe conductas y actividades que se consideran delitos contra la biodiversidad, así como las sanciones aplicables.

De acuerdo con el artículo 420 del Código Penal Federal, las actividades consideradas como delitos son las siguientes:

Fracción I.

Capturar, dañar o privar de la vida a algún ejemplar de tortuga, mamífero marino, o recolectar o almacenar en cualquier forma sus productos o subproductos.

Fracción II.

Capturar, transformar, acopiar, transportar o dañar ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda.

Fracción III.

Realizar actividades de caza, pesca, o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres.

Fracción IV.

Realizar cualquier actividad con fines de tráfico, capturar, poseer, transportar, acopiar o introducir al país o extraer del mismo, un ejemplar o sus productos o subproductos y demás recursos genéticos de una especie de flora y fauna silvestres o acuáticas en veda.

Fracción V.

Dañar algún ejemplar de las especies de flora y fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la Fracción anterior.

SARR