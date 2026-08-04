Medio Ambiente

¿Por Qué No Debes Llevarte las Conchas de Mar de las Playas durante Vacaciones?

Para los vacacionistas recolectar conchas, caracoles y corales para llevar como "souvenir" se ha convertido una práctica habitual, pero ¿sabes qué impacto tiene esta acción en el medio ambiente?

Conchas de Mar en Playas. Conoce por qué no debes recolectarlas como souvenir¿Vas a la playa? No traigas conchas, caracoles ni corales. Te explicamos qué impacto tiene llevarte estos objetos de sus ecosistemas. Foto: iStock.

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