Encienden Estrella de El Paso en Memoria de las 23 Víctimas del 3 de Agosto del 2019

La comunidad fronteriza recordó este 3 de agosto a las víctimas del atentado ocurrido en un supermercado de El Paso, Texas, en 2019, una tragedia que marcó a la región y que, siete años después, permanece en la memoria de habitantes de ambos lados de la frontera.

Como parte del homenaje, la Estrella de El Paso, ubicada en la montaña Franklin, parpadeó en 23 ocasiones, una por cada una de las personas que perdieron la vida durante el ataque armado.

La ceremonia buscó rendir tributo a las víctimas y reafirmar el compromiso de la comunidad por mantener vivo el recuerdo de uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso.

El atentado dejó además 22 personas lesionadas y generó una profunda conmoción tanto en Estados Unidos como en México, debido a los estrechos vínculos entre ambas comunidades.

La comunidad mantiene viva la memoria de las víctimas

A siete años del tiroteo, perpetrado por Patrick Wood Crusius, quien en julio de 2023 fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas, familiares, sobrevivientes y ciudadanos continúan realizando actos conmemorativos para honrar a quienes perdieron la vida.

Durante el homenaje, los asistentes recordaron a las 23 víctimas fatales y reiteraron la importancia de preservar la memoria de los hechos para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.