Sociedad

Encienden Estrella de El Paso en Memoria de las 23 Víctimas del 3 de Agosto del 2019

Comunidad de Juárez y El Paso rinde homenaje a las 23 víctimas y 22 heridos del atentado de 2019. Mantienen viva la memoria tras siete años del hecho.

La comunidad fronteriza conmemoró el séptimo aniversario del atentado en un supermercado de El PasoLa comunidad fronteriza conmemoró el séptimo aniversario del atentado en un supermercado de El Paso. Foto: N+

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La Estrella de El Paso brilla en memoria de las 23 víctimas del tiroteo de 2019. La comunidad reafirma su compromiso de recordar y evitar que tragedias similares se repitan.

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