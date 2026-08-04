Balean a Menor de 15 Años en Chihuahua; Lo Trasladan a la Cruz Roja del Canal

Un menor de 15 años fue trasladado la tarde de este lunes a las instalaciones de la Cruz Roja del Canal, ubicadas en el cruce del boulevard Teófilo Borunda y la calle María Luisa, luego de resultar herido por un disparo.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades aún no han determinado las causas de la lesión ni el lugar exacto donde ocurrió el hecho.

Sin embargo, a través del número de emergencias 911 se recibió un reporte sobre una persona lesionada por arma de fuego en la calle 102 de la colonia Los Pinos, situación que forma parte de las líneas de investigación.

Al hospital acudieron agentes de la Policía Vial, personal de la Fiscalía General del Estado y elementos del Ejército Mexicano para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las indagatorias correspondientes.

Mantienen vigilancia en el exterior de la Cruz Roja

Hasta el momento, las autoridades han manejado con hermetismo la información relacionada con el estado de salud del adolescente y la gravedad de la lesión que presenta.

En el exterior de la Cruz Roja del Canal permanece un operativo de vigilancia por parte de distintas corporaciones de seguridad, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que el menor resultó herido.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de determinar el origen del disparo y establecer si existe alguna relación entre el reporte recibido en la colonia Los Pinos y el ingreso del adolescente al centro médico.