Seguridad

Balean a Menor de 15 Años en Chihuahua; Lo Trasladan a la Cruz Roja del Canal

Un menor de 15 años llegó herido por arma de fuego a la Cruz Roja del Teófilo Borunda en Chihuahua. Ejército y FGE resguardan la zona e investigan.

Un menor fue trasladado a la Cruz Roja tras resultar herido por un disparoUn menor fue trasladado a la Cruz Roja tras resultar herido por un disparo. Foto: N+

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